"Антициклон підбиратиме хвоста": Діденко спрогнозувала, коли ослабнуть морози в Україні

Сильні морози потроху залишатимуть українські регіони. У четвер температура вдень злегка підвищиться.

Свій прогноз погоди в Україні на 22 січня синоптикиня Наталка Діденко опублікувала у Facebook. За її словами, на південному заході з'являться перші опади, які ввечері прийдуть також місцями до центральних і північних областей.

"Нарешті почне потроху руйнуватися антициклон, підбиратиме хвоста", — зазначила фахівчиня.

Синоптикиня розповіла, що ніч ще буде холодною, проте денна температура повітря сягатиме -5…-2 градусів, а місцями вздовж північних областей — до -8. У більшості центральних регіонів термометр показуватиме від -2 до -1, на півдні буде 0…+2, а на території тимчасово окупованого Криму — до +5.

Відео дня

Вітер очікується південно-східний, помірний, часом із поривами.

"Більш відчутним стане потепління наступного тижня", — спрогнозувала метеорологиня.

Погода в Україні 22 січня: прогноз "Укргідрометцентру"

Фахівці "Українського гідрометеорологічного центру" на четвер прогнозують хмарну погоду в Україні. Температура вночі в середньому триматиметься в межах -12…-10, вдень від -6 до -4. Істотних опадів не очікується, подекуди йтиме сніг із дощем.

Прогноз погоди від "Укргідрометцентру" на 22 січня Фото: скриншот

Погода у Києві

За словами Наталки Діденко, в ніч на четвер погода у Києві лишатиметься морозною: вночі до -12, вдень до -4…-2 градусів.ротація повітряних мас принесе більше хмар, а південно-східний вітер посилиться до помірного. Місцями в столиці можливий невеликий сніг, дороги ще будуть вкриті ожеледицею.

"Така погода, включно з магнітними бурями, може вплинути на метеопатів", — зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, еколог Олександр Соколенко 17 січня розповідав, що з боку Росії на Україну насувається Сибірський антициклон.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко казав, що ситуація зі світлом у Києві може стабілізуватися, коли мине період сильних морозів, проте графіки відключень навряд чи будуть скасовані.