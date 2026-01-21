"Антициклон будет подбирать хвост": Диденко спрогнозировала, когда ослабнут морозы в Украине

Сильные морозы понемногу будут покидать украинские регионы. В четверг температура днем слегка повысится.

Свой прогноз погоды в Украине на 22 января синоптик Наталья Диденко опубликовала в Facebook. По ее словам, на юго-западе появятся первые осадки, которые вечером придут также местами в центральные и северные области.

"Наконец начнет понемногу разрушаться антициклон, будет подбирать хвост", — отметила специалист.

Синоптик рассказала, что ночь еще будет холодной, однако дневная температура воздуха будет достигать -5...-2 градусов, а местами вдоль северных областей — до -8. В большинстве центральных регионов термометр будет показывать от -2 до -1, на юге будет 0...+2, а на территории временно оккупированного Крыма — до +5.

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, временами с порывами.

"Более ощутимым станет потепление на следующей неделе", — спрогнозировала метеоролог.

Погода в Украине 22 января: прогноз "Укргидрометцентра"

Специалисты "Украинского гидрометеорологического центра" на четверг прогнозируют облачную погоду в Украине. Температура ночью в среднем будет держаться в пределах -12...-10, днем от -6 до -4. Существенных осадков не ожидается, местами будет идти снег с дождем.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 22 января Фото: скриншот

Погода в Киеве

По словам Наталки Диденко, в ночь на четверг погода в Киеве будет оставаться морозной: ночью до -12, днем до -4...-2 градусов.ротация воздушных масс принесет больше облаков, а юго-восточный ветер усилится до умеренного. Местами в столице возможен небольшой снег, дороги еще будут покрыты гололедом.

"Такая погода, включая магнитные бури, может повлиять на метеопатов", — отметила синоптик.

Напомним, эколог Александр Соколенко 17 января рассказывал, что со стороны России на Украину надвигается Сибирский антициклон.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорил, что ситуация со светом в Киеве может стабилизироваться, когда пройдет период сильных морозов, однако графики отключений вряд ли будут отменены.