Uklon працюватиме цілодобово у 19 містах: що відомо

Сервіс таксі Uklon почне працювати цілодобово в 16 нових містах України. Водночас незрозуміло, чи працюватиме таксі в такому режимі після скасування надзвичайної ситуації в енергетиці.

Раніше сервіс працював 24 години на добу лише в Києві, Львові та Ужгороді. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відтепер Uklon працює цілодобово у таких містах: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Камʼянське, Київ, Кременчук, Кропивницький, Львів, Луцьк, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси та Чернівці.

Таксі працюватиме задля того, щоб люди могли дістатися пунктів незламності, обігріву, звʼязку чи інших життєво важливих локацій.

Рішення було ухвалене відповідно до постанови Кабміну щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Також Uklon виділив 3 млн гривень у вигляді промокодів, які будуть розподілені у співпраці з органами місцевого самоврядування, для підтримки мобільності до/з пунктів незламності.

У компанії нагадали, що станом на 21 січня для перебування на вулиці під час комендантської години необхідна перепустка.

"Лише в Києві наразі перепустки не є необхідними, за умови, якщо ти добираєшся до пунктів незламності чи обігріву", — зазначили в Uklon.

Наразі невідомо, чи можна буде дістатися на таксі на та з вокзалу, як це було реалізовано у Львові.

Інші сервіси таксі — Bolt та Uber — наразі не повідомляли про розширення кількості міст, де сервіси працюватимуть цілодобово.

Цілодобова робота таксі у Львові

У листопаді 2024 року у Львові дозволили цілодобову роботу таксі. За рік міська рада підбила результати роботи.

Загалом за рік було здійснено понад 600 тисяч поїздок. Ключовими локаціями замовлень, які обирали користувачі вказаних сервісів, стали об’єкти транспортної інфраструктури міста, зокрема, залізничний вокзал і центральний автовокзал, а також – медичні заклади.

За рік ціна на нічні поїздки лише на 20% перевищувала середню денну вартість поїздки на однакову відстань.

Нагадаємо, що з 17 січня Uklon та Bolt оголосили про відновлення роботи під час нічних обмежень у Києві.

Раніше Фокус разом з експертами розібрався, чи мають таксі право так підвищувати тарифи під час відключень світла та хто може втручатися в ціноутворення.