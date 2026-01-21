Uklon будет работать круглосуточно в 19 городах: что известно

Сервис такси Uklon начнет работать круглосуточно в 16 новых городах Украины. В то же время непонятно, будет ли работать такси в таком режиме после отмены чрезвычайной ситуации в энергетике.

Ранее сервис работал 24 часа в сутки только в Киеве, Львове и Ужгороде. Об этом говорится в сообщении компании.

Отныне Uklon работает круглосуточно в таких городах: Белая Церковь, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Киев, Кременчуг, Кропивницкий, Львов, Луцк, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы и Черновцы.

Такси будет работать для того, чтобы люди могли добраться до пунктов несокрушимости, обогрева, связи или других жизненно важных локаций.

Решение было принято в соответствии с постановлением Кабмина по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Відео дня

Также Uklon выделил 3 млн гривен в виде промокодов, которые будут распределены в сотрудничестве с органами местного самоуправления, для поддержки мобильности в/из пунктов несокрушимости.

В компании напомнили, что по состоянию на 21 января для пребывания на улице во время комендантского часа необходим пропуск.

"Только в Киеве пока пропуска не являются необходимыми, при условии, если ты добираешься до пунктов несокрушимости или обогрева", — отметили в Uklon.

Пока неизвестно, можно ли будет добраться на такси на и с вокзала, как это было реализовано во Львове.

Другие сервисы такси — Bolt и Uber — пока не сообщали о расширении количества городов, где сервисы будут работать круглосуточно.

Круглосуточная работа такси во Львове

В ноябре 2024 года во Львове разрешили круглосуточную работу такси. За год городской совет подвел результаты работы.

Всего за год было совершено более 600 тысяч поездок. Ключевыми локациями заказов, которые выбирали пользователи указанных сервисов, стали объекты транспортной инфраструктуры города, в частности, железнодорожный вокзал и центральный автовокзал, а также — медицинские учреждения.

За год цена на ночные поездки лишь на 20% превышала среднюю дневную стоимость поездки на одинаковое расстояние.

Напомним, что с 17 января Uklon и Bolt объявили о возобновлении работы во время ночных ограничений в Киеве.

Ранее Фокус вместе с экспертами разобрался, имеют ли такси право так повышать тарифы во время отключений света и кто может вмешиваться в ценообразование.