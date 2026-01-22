Росіяни катують активістів: в InformNapalm пояснили небезпеку фото руху "Жовта стрічка"

22 січня, у День Соборності України, деякі медіа показали "привітання" від активістів руху "Жовта стрічка", які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Однак у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm застерігають, що такі публікації можуть становити реальну загрозу для життя людей.

Як повідомляють в InformNapalm, під час війни певні символічні акції — фотографії папірців з проукраїнськими написами або пов’язування жовтих стрічок — часто подаються як патріотичні прояви. Втім, вони не завжди безпечні, і користь від них часто переоцінюють.

У спільноті нагадують, що вже були випадки, коли окупанти знаходили людей, які брали участь у таких акціях. Їх затримували, тримали у підвалах, катували й навіть убивали. Навіть якщо люди обмежуються лише "святковими" фото, це змушує ворога посилювати контроль: додаткові камери, перевірки, патрулі — і реальним партизанам стає важче діяти непомітно.

Відео дня

"І тут постає моральне питання: чи переважає користь таких акцій шкоду, яку вони несуть для проукраїнських людей в окупації? Якщо такі люди крім напису на папері збирали інформацію про об'єкти ворога, передавали їх ЗСУ, то така ситуативна акція тільки сприяє ворогу, якому вдається вирахувати їх через емоційну дію", — йдеться в дописі.

Особливо небезпечно, якщо люди водночас займаються збором інформації про ворога або передають її ЗСУ. У таких випадках публічні "привітання" можуть прямо нашкодити операціям спротиву. Навіть якщо активність обмежується лише символічними діями без передачі даних, ці дії підвищують пильність окупантів і ускладнюють роботу тих, хто реально допомагає Україні.

"Про все це більшість воліє не замислюватись. Бо ж як круто, що з якогось окупованого міста надіслали фотку з привітанням українською і жовтою стрічкою", — зауважують в InformNapalm.

Крім того, автори допису підкреслюють, що замість публічних акцій важливіше дбати про безпеку і діяти з розумом. Реальний внесок у перемогу не завжди видно у соцмережах — це розвідка, збір даних, ураження критично важливих об’єктах та підтримка ЗСУ.

"І це щось може бути значно важливіше для перемоги, ніж фото з написами на папері. Потрібно долати ворога хитрістю", — пояснюють у розвідувальній спільноті.

Ба більше, в InformNapalm нагадали, що вони мають власний досвід перебування в окупації з 2014 року і працюють у сферах Osint, Humint та Cybint. Саме тому вони чітко розуміють, які дії справді наближають перемогу, а які створюють небезпечні ілюзії та ставлять людей під загрозу.

"І коли Україна переможе, то на деокупованих територіях ми хочемо бачити більше живих українців, а не вбитих і закатованих, які діяли на емоціях, бо ніхто їм не підказав, що робити корисно для перемоги, а що безглуздо", — додають автори допису.

Нагадаємо, що 20 січня в Україні вшановували пам'ять захисників Донецького аеропорту, які у 2014-2015 роках в оточенні та під постійними ударами тримали оборону 242 дні.

Також Фокус писав, що в мережі опублікували відео з тимчасово окупованого Вугледару Донецької області. Наразі в місті живе близько 20 людей.