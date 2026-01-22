Россияне пытают активистов: в InformNapalm объяснили опасность фото движения "Желтая лента"

22 января, в День Соборности Украины, некоторые медиа показали "поздравления" от активистов движения "Желтая лента", которые остаются на временно оккупированных территориях. Однако в Международном разведывательном сообществе InformNapalm предостерегают, что такие публикации могут представлять реальную угрозу для жизни людей.

Как сообщают в InformNapalm, во время войны определенные символические акции — фотографии бумажек с проукраинскими надписями или повязывание желтых лент — часто подаются как патриотические проявления. Впрочем, они не всегда безопасны, и пользу от них часто переоценивают.

В сообществе напоминают, что уже были случаи, когда оккупанты находили людей, которые участвовали в таких акциях. Их задерживали, держали в подвалах, пытали и даже убивали. Даже если люди ограничиваются только "праздничными" фото, это заставляет врага усиливать контроль: дополнительные камеры, проверки, патрули — и реальным партизанам становится труднее действовать незаметно.

"И здесь возникает моральный вопрос: перевешивает ли пользу таких акций вред, который они несут для проукраинских людей в оккупации? Если такие люди кроме надписи на бумаге собирали информацию об объектах врага, передавали их ВСУ, то такая ситуативная акция только способствует врагу, которому удается вычислить их через эмоциональное действие", — говорится в заметке.

Особенно опасно, если люди одновременно занимаются сбором информации о враге или передают ее ВСУ. В таких случаях публичные "поздравления" могут прямо навредить операциям сопротивления. Даже если активность ограничивается лишь символическими действиями без передачи данных, эти действия повышают бдительность оккупантов и затрудняют работу тех, кто реально помогает Украине.

"Обо всем этом большинство предпочитает не задумываться. Ведь как круто, что из какого-то оккупированного города прислали фотку с поздравлением на украинском и желтой лентой", — отмечают в InformNapalm.

Кроме того, авторы сообщения подчеркивают, что вместо публичных акций важнее заботиться о безопасности и действовать с умом. Реальный вклад в победу не всегда видно в соцсетях — это разведка, сбор данных, поражение критически важных объектах и поддержка ВСУ.

"И это что-то может быть значительно важнее для победы, чем фото с надписями на бумаге. Нужно преодолевать врага хитростью", — объясняют в разведывательном сообществе.

Более того, в InformNapalm напомнили, что они имеют собственный опыт пребывания в оккупации с 2014 года и работают в сферах Osint, Humint и Cybint. Именно поэтому они четко понимают, какие действия действительно приближают победу, а какие создают опасные иллюзии и ставят людей под угрозу.

"И когда Украина победит, то на деоккупированных территориях мы хотим видеть больше живых украинцев, а не убитых и замученных, которые действовали на эмоциях, потому что никто им не подсказал, что делать полезно для победы, а что бессмысленно", — добавляют авторы сообщения.

