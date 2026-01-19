Руины домов и могилы во дворах: в сети показали, как выглядит оккупированный Угледар (видео)

В сети опубликовали видео из временно оккупированного Угледара Донецкой области. Город стал почти безлюдным.

Кадры разрушенного во время боев на Донбассе Угледара опубликовал 19 января OSINT-канал Supernova+. До полномасштабной войны население города составляло 15 тысяч человек.

По информации Supernova+, по всему оккупированному Угледару фиксируются могилы местных жителей, погибших от российских обстрелов во время обороны населенного пункта. На видео можно увидеть несколько захоронений прямо под жилыми многоэтажками.

Люди еще живут в одном из наименее разрушенных домов. Местная жительница в видео рассказала, что в многоэтажке остаются 20 жителей.

Угледар в Донецкой области оккупирован с октября 2024 года Фото: скриншот

Отметим, глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко 2 октября 2025 года также публиковал фотографии Угледара после первого года оккупации.

"Руина. Десяток людей без надежды, которым россияне привозят попа и флаги на "праздники", — прокомментировал ситуацию в городе Андрющенко.

Бои на Донбассе: как РФ оккупировала Угледар

О том, что российские войска оккупировали Угледар, аналитики DeepState сообщили 1 октября 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября прокомментировал отступление бойцов ВСУ из Угледара и назвал его "абсолютно правильными шагами" для сохранения жизни бойцов.

Командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко рассказывал, что Угледар был в тактическом окружении, а силы оккупантов превосходили украинские почти в девять раз.

Издание The Guardian в декабре 2024 года писало, что захваченный Россией в октябре Угледар был важной целью и ключевым опорным пунктом на юге Донецкой области, который с начала полномасштабного вторжения неоднократно выдерживал вражеские атаки.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, рассказывая в опубликованном 18 января интервью о новом наступлении ВСУ в 2026 году, отметил, что "в обороне победу не одержать". Также он анонсировал продолжение практики асимметричных действий.