"В обороне победу не одержать": Сырский о новом наступлении ВСУ в 2026 году (видео)

Украина в 2026 году продолжит стратегическую оборону, но в то же время ведет подготовку к проведению новых наступательных операций, поскольку одной лишь обороной одержать победу в войне невозможно.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 18 января в интервью LB Live рассказал, что стратегические цели России остаются неизменными. Речь идет о стремлении к оккупации всей территории Украины. Меняются лишь сроки реализации этих планов, а также объемы доступных ресурсов — вооружения и личного состава Вооруженных сил РФ.

Сырский анонсировал наступательные операции в 2026 году (смотреть с 59:30)

"Мы понимаем, что в обороне победу не одержать, поэтому соответственно мы будет проводить наступательные операции. И конечно же мы будем бороться, чтобы удерживать оперативную инициативу. Это приводит к тому, что враг вынужден задействовать значительный человеческий ресурс, ресурс вооружений и боеприпасов, чтобы сдерживать наши активные действия", — заявил Сырский.

Кроме того, украинские вооруженные силы продолжат практику асимметричных действий, которые, по словам главкома, хорошо себя зарекомендовали. В частности, были отмечены действия Сил специальных операций, которые достигли высокого уровня, подчеркнул Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ считает, что в 2026 году возможен стратегический перелом в войне в пользу украинских сил при достижении технологического преимущества, "выигрыша в соревновании экономик", а также в создании собственного военного производства. По словам Сырского, это касается, прежде всего ракетного вооружения, для производства которого у Украины есть все основания.

"У нас есть образцы, которые по эффективности очень хорошо себя зарекомендовали на мировом уровне. Это касается всех видов вооружения, но я, прежде всего, имею в виду ракетное оружие – это касается как баллистики так, и крылатых ракет. Ну и использование новейших видов, это лазерное оружие", — отметил главком.

Сырский добавил, что техническое переоснащение украинской армии позволит меньше задействовать человеческий ресурс в боевых действиях и увеличить процент беспилотных систем, а также технологий искусственного интеллекта. Эти шаги станут основой более эффективного применения оружия, ускорения реакции и принятия решений на поле боя.

Ранее, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Российская Федерация планирует существенно нарастить производство беспилотников в 2026 году и нацелена на применение против Украины до 1000 дронов в сутки.