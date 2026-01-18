"В обороні перемогу не здобути": Сирський про новий наступ ЗСУ у 2026 році (відео)

Україна 2026 року продовжить стратегічну оборону, але водночас веде підготовку до проведення нових наступальних операцій, оскільки однією лише обороною здобути перемогу у війні неможливо.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 18 січня в інтерв'ю LB Live розповів, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними. Йдеться про прагнення до окупації всієї території України. Змінюються лише терміни реалізації цих планів, а також обсяги доступних ресурсів — озброєння та особового складу Збройних сил РФ.

Сирський анонсував наступальні операції у 2026 році (дивитися з 59:30)

"Ми розуміємо, що в обороні перемогу не здобути, тому відповідно ми проводитимемо наступальні операції. І звичайно ж ми будемо боротися, щоб утримувати оперативну ініціативу. Це призводить до того, що ворог змушений задіяти значний людський ресурс, ресурс озброєнь і боєприпасів, щоб стримувати наші активні дії", — заявив Сирський.

Крім того, українські збройні сили продовжать практику асиметричних дій, які, за словами головкома, добре себе зарекомендували. Зокрема, були відзначені дії Сил спеціальних операцій, які досягли високого рівня, підкреслив Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ вважає, що у 2026 році можливий стратегічний перелом у війні на користь українських сил за умови досягнення технологічної переваги, "виграшу в змаганні економік", а також у створенні власного військового виробництва. За словами Сирського, це стосується насамперед ракетного озброєння, для виробництва якого в України є всі підстави.

"У нас є зразки, які за ефективністю дуже добре себе зарекомендували на світовому рівні. Це стосується всіх видів озброєння, але я, перш за все, маю на увазі ракетну зброю — це стосується як балістики так, і крилатих ракет. Ну і використання новітніх видів, це лазерна зброя", — зазначив головком.

Сирський додав, що технічне переоснащення української армії дасть змогу менше задіювати людський ресурс у бойових діях і збільшити відсоток безпілотних систем, а також технологій штучного інтелекту. Ці кроки стануть основою більш ефективного застосування зброї, прискорення реакції та ухвалення рішень на полі бою.

Раніше, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація планує істотно наростити виробництво безпілотників у 2026 році і націлена на застосування проти України до 1000 дронів на добу.