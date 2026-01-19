Руїни будинків і могили у дворах: в мережі показали, як виглядає окупований Вугледар (відео)

В мережі опублікували відео з тимчасово окупованого Вугледару Донецької області. Місто стало майже безлюдним.

Кадри зруйнованого під час боїв на Донбасі Вугледару опублікував 19 січня OSINT-канал Supernova+. До повномасштабної війни населення міста становило 15 тисяч.

За інформацією Supernova+, по всьому окупованому Вугледару фіксуються могили місцевих жителів, загиблих від російських обстрілів під час оборони населеного пункту. На відео можна побачити кілька поховань прямо під житловими багатоповерхівками.

Люди ще живуть в одному з найменш зруйнованих будинків. Місцева жителька у відео розповіла, що в багатоповерхівці лишаються 20 мешканців.

Вугледар в Донецькій області окупований з жовтня 2024 року Фото: скриншот

Зазначимо, голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 2 жовтня 2025 року також публікував світлини Вугледару після першого року окупації.

"Руїна. Десяток людей без надії, яким росіяни привозять попа та прапори на "свята", — прокоментував ситуацію в місті Андрющенко.

Бої на Донбасі: як РФ окупувала Вугледар

Про те, що російські війська окупували Вугледар, аналітики DeepState повідомили 1 жовтня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня прокоментував відступ бійців ЗСУ з Вугледару та назвав його "абсолютно правильними кроками" для збереження життя бійців.

Командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко розповідав, що Вугледар був у тактичному оточенні, а сили окупантів переважали українські майже в дев'ять разів.

Видання The Guardian у грудні 2024 року писало, що захоплений Росією у жовтні Вугледар був важливою ціллю та ключовим опорним пунктом на півдні Донецької області, що від початку повномасштабного вторгнення неодноразово витримував ворожі атаки.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, розповідаючи в опублікованому 18 січня інтерв'ю про новий наступ ЗСУ у 2026 році, зазначив, що "в обороні перемогу не здобути". Також він анонсував продовження практики асиметричних дій.