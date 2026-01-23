Йшли пішки по замерзлому Дніпру: киянки перейшли на інший берег міста під час тривоги (фото)

Жительки Києва ризикнули перейти замерзлу річку Дніпро під час тривоги та транспортного колапсу. Відео їхнього нетипового переходу набуло популярності у TikTok і викликало бурхливу реакцію користувачів.

На своїй сторінці у TikTok користувачка під ніком @wwhgwoo оприлюднила відео, на якому разом із, ймовірно, подругою пішки перетинає річку. В описі до ролика вона зазначила: "кожен поважаючий себе киянин під час тривоги, коли потрібно дістатися іншого берега".

Жительки Києва ризикнули перейти замерзлу річку Дніпро під час тривоги та транспортного колапсу. Фото: Скриншот з відео

Зокрема у коментарях користувачі активно обговорювали сміливий вчинок дівчини. Дехто цікавився, чи лід вже був протоптаний, інші ж багато жартували:

"А уявіть, як ви будете своїм внукам розказувати, як ви на роботу у війну ходили?"

"Так от як метро на Троєщину виглядає"

"Кожен крок останній"

"Цікаво, а й можна вважати, що перепливла на лівий берег?"

"Проїзд став дешевше"

Водночас чимало коментаторів застерігали про небезпеку такого способу пересування. Вони нагадували, що річка має сильну течію, а під снігом не видно тонких ділянок льоду. Крім того, дехто розповів, що вже мав негативний досвід та провалився під кригу.

Чому ходити по замерзлій річці небезпечно

Попри популярність відео та цікавість користувачів, фахівці радять не наражатися на небезпеку та утримуватися від переходу річки пішки у зимовий період, адже навіть невелика помилка може мати серйозні наслідки. Зокрема, у ДСНС зауважили, що лише на початку цього року загинуло семеро людей, серед яких була дитина.

Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки, адже через мінливу температуру лід часто виявляється крихким та непередбачуваним.

"На водних об’єктах загинуло семеро людей, зокрема дитина 2013 року народження. Зараз лід надто крихкий – ще немає стабільних морозів для безпечної риболовлі чи прогулянок", — зауважують у ДСНС.

Рятувальники також попереджають, що для безпечного перебування на льоду потрібно дотримуватися певних правил. Вони зазначають, що товщина льоду для однієї людини має становити від 7 до 10 сантиметрів, а для групи — від 15 до 20 сантиметрів. Важливо ще, що перевіряти міцність льоду слід тільки за допомогою палиці, а робити ногою це категорично заборонено. Крім того, під час руху групи важливо тримати дистанцію 5–6 метрів між учасниками.

"Батьки! Поясніть дітям небезпеку виходу на лід. Бережіть життя — у разі біди телефонуйте "101"",- додали у дописі ДСНС.

