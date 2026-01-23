Шли пешком по замерзшему Днепру: киевлянки перешли на другой берег города во время тревоги (фото)

Жительницы Киева рискнули перейти замерзшую реку Днепр во время тревоги и транспортного коллапса. Видео их нетипичного перехода приобрело популярность в TikTok и вызвало бурную реакцию пользователей.

На своей странице в TikTok пользовательница под ником @wwhgwoo обнародовала видео, на котором вместе с, вероятно, подругой пешком пересекает реку. В описании к ролику она отметила: "каждый уважающий себя киевлянин во время тревоги, когда нужно добраться до другого берега".

Жительницы Киева рискнули перейти замерзшую реку Днепр во время тревоги и транспортного коллапса. Фото: Скриншот из видео

В частности в комментариях пользователи активно обсуждали смелый поступок девушки. Некоторые интересовались, был ли лед уже протоптан, другие же много шутили:

"А представьте, как вы будете своим внукам рассказывать, как вы на работу в войну ходили?"

"Так вот как метро на Троещину выглядит"

"Каждый шаг последний"

"Интересно, а можно считать, что переплыла на левый берег?"

"Проезд стал дешевле"

Відео дня

В то же время многие комментаторы предостерегали об опасности такого способа передвижения. Они напоминали, что река имеет сильное течение, а под снегом не видно тонких участков льда. Кроме того, некоторые рассказали, что уже имели негативный опыт и провалились под лед.

Почему ходить по замерзшей реке опасно

Несмотря на популярность видео и интерес пользователей, специалисты советуют не подвергаться опасности и воздерживаться от перехода реки пешком в зимний период, ведь даже небольшая ошибка может иметь серьезные последствия. В частности, в ГСЧС отметили, что только в начале этого года погибли семь человек, среди которых был ребенок.

Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила безопасности, ведь из-за переменчивой температуры лед часто оказывается хрупким и непредсказуемым.

"На водных объектах погибли семь человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. Сейчас лед слишком хрупкий — еще нет стабильных морозов для безопасной рыбалки или прогулок", — отмечают в ГСЧС.

Спасатели также предупреждают, что для безопасного пребывания на льду нужно придерживаться определенных правил. Они отмечают, что толщина льда для одного человека должна составлять от 7 до 10 сантиметров, а для группы — от 15 до 20 сантиметров. Важно еще, что проверять прочность льда следует только с помощью палки, а делать ногой это категорически запрещено. Кроме того, во время движения группы важно держать дистанцию 5-6 метров между участниками.

"Родители! Объясните детям опасность выхода на лед. Берегите жизнь — в случае беды звоните "101"",- добавили в заметке ГСЧС.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей запасаться едой, водой и лекарствами и не исключать временного выезда из города.

Также Фокус писал, что утром 20 января на остановках общественного транспорта на левом берегу Киева образовались многолюдные очереди из-за перебоев в работе метро.