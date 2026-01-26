Потепління охопить всю Україну: якою буде погода в останній тиждень морозного січня, — синоптик

Наступного тижня в Україні на всій території поступово встановиться відлига, яка супроводжуватиметься опадами переважно у вигляді дощу, туманами та ожеледдю на дорогах.

Як повідомив синоптик Ігор Кібальчич на сайті Meteoprog, погода протягом тижня буде нестійкою, з періодичними опадами, туманами та коливанням температури від сильного морозу до плюсових значень.

Якою буде погода протягом останнього тижня січня

Перший робочий день тижня, понеділок, 26 січня,буде хмарним та принесе локальні опади по всій країні. Зокрема, на півдні пройдуть дощі, у центральних і північних регіонах – невеликий сніг, місцями ожеледиця та паморозь. Також цього дня прогнозується туман, а вітер очкується південно-східний. Щодо температури, вночі вона коливатиметься від -12 до +1 градуса, ва день підніметься до -5…+9 градусів.

Наступного дня, у вівторок, 27 січня, на сході пануватиме суха та морозна погода, тоді як решта областей країни отримають дощі з ожеледицею. Вночі температура на сході та у Сумській і Дніпропетровській областях опуститься до -10…-16 градусів, вдень прогріється до -3…-8 градусів. А от на заході та півдні синоптик прогнозує температуру від -4 до +3 градусів.

Середа, 28 січня, зустріне українців хмарною погодою та невеликими опадами у вигляді дощу, мокрого снігу й мряки. В окремих регіонах туман і ожеледь стануть супутниками дня. Вночі на півночі та сході -5…-10 градусів, на решті території -4…+2 градуси, вдень по країні -2…+12 градусів, найтепліше – на півдні та в Криму.

У четвер, 29 січня, на півночі та заході країни пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом, а в центральних областях – локальні опади. Також цього дня очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу. Та все ж на вулиці буде дещо тепліши ніж попередніми днями, температура вночі становитиме -2…+3 градуси, а вдень 0…+11 градусів.

П’ятниця, 30 січня, змінить картину опадів: дощ переважатиме у більшості регіонів, на півночі та заході – сніг і мокрий сніг. Туман та налипання мокрого снігу будуть частими явищами. Вночі очікується -2…+3 градуси,а вдень -1…+10 градусів, найтепліше буде на півдні та в Криму.

Субота, 31 січня, обіцяє мінливу погоду: чергуватимуться сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь та туман. На дорогах ожеледиця ускладнить пересування. Протягом дня температура буде в межах -7…+9 градусів, і також найтепліше буде на півдні.

Завершить тиждень, контрастна погода. На Лівобережжі можливі значні опади у вигляді дощу та снігу, місцями туман та ожеледь. Північний вітер 7–12 метрів за секунду додаватиме відчуття холоду. Температура протягом доби коливатиметься від -15 до 0 градусів залежно від регіону.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко теж повідомляла про потепління на початку цього тижня, однак у більшості міст України, за її словами, можливі опади.

Також синоптикиня, зазначала, що вже цього тижня в Україну може повернутися типова європейська зима — волога, вітряна та тепла.