Потепление охватит всю Украину: какой будет погода в последнюю неделю морозного января, — синоптик

На следующей неделе в Украине на всей территории постепенно установится оттепель, которая будет сопровождаться осадками преимущественно в виде дождя, туманами и гололедом на дорогах.

Как сообщил синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog, погода в течение недели будет неустойчивой, с периодическими осадками, туманами и колебанием температуры от сильного мороза до плюсовых значений.

Какой будет погода в течение последней недели января

Первый рабочий день недели, понедельник, 26 января, будет облачным и принесет локальные осадки по всей стране. В частности, на юге пройдут дожди, в центральных и северных регионах — небольшой снег, местами гололедица и изморозь. Также в этот день прогнозируется туман, а ветер ожидается юго-восточный. Что касается температуры, ночью она будет колебаться от -12 до +1 градуса, а днем поднимется до -5...+9 градусов.

На следующий день, во вторник, 27 января, на востоке будет царить сухая и морозная погода, тогда как остальные области страны получат дожди с гололедом. Ночью температура на востоке и в Сумской и Днепропетровской областях опустится до -10...-16 градусов, днем прогреется до -3...-8 градусов. А вот на западе и юге синоптик прогнозирует температуру от -4 до +3 градусов.

Среда, 28 января, встретит украинцев облачной погодой и небольшими осадками в виде дождя, мокрого снега и мороси. В отдельных регионах туман и гололед станут спутниками дня. Ночью на севере и востоке -5...-10 градусов, на остальной территории -4...+2 градуса, днем по стране -2...+12 градусов, теплее всего — на юге и в Крыму.

В четверг, 29 января, на севере и западе страны пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, а в центральных областях — локальные осадки. Также в этот день ожидается гололедица и налипание мокрого снега. И все же на улице будет несколько теплее чем в предыдущие дни, температура ночью составит -2...+3 градуса, а днем 0...+11 градусов.

Пятница, 30 января, изменит картину осадков: дождь будет преобладать в большинстве регионов, на севере и западе — снег и мокрый снег. Туман и налипание мокрого снега будут частыми явлениями. Ночью ожидается -2...+3 градуса, а днем -1...+10 градусов, теплее всего будет на юге и в Крыму.

Суббота, 31 января, обещает переменчивую погоду: будут чередоваться снег, мокрый снег и дождь, местами гололед и туман. На дорогах гололедица усложнит передвижение. В течение дня температура будет в пределах -7...+9 градусов, и также теплее всего будет на юге.

Завершит неделю, контрастная погода. На Левобережье возможны значительные осадки в виде дождя и снега, местами туман и гололед. Северный ветер 7-12 метров в секунду будет добавлять ощущение холода. Температура в течение суток будет колебаться от -15 до 0 градусов в зависимости от региона.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко тоже сообщала о потеплении в начале этой недели, однако в большинстве городов Украины, по ее словам, возможны осадки.

Также синоптик, отмечала, что уже на этой неделе в Украину может вернуться типичная европейская зима — влажная, ветреная и теплая.