Потепління в Україні буде коротким: синоптикиня попереджає про нові морози

У країну ще не встигло прийти обіцяне синоптиками коротке потепління, як українців уже лякають новою прийдешньою хвилею холоду в лютому.

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня в коментарі УНІАН підтвердила, що початок останнього місяця зими справді очікується морозним, але не відкидає подальшого потепління.

"Північ, захід — даємо норму. Південь, схід — на 1,5 градуса вище норми. Такі розрахунки є. Деякі розрахунки взагалі є, що на два градуси вище загалом за місяць. Не деталізуючи по території", — зазначила вона.

За її припущеннями, перша декада лютого буде холодною, з морозами:

"Можливо, надалі знову буде потепління, але воно буде хвилями: то до плюсів, то до мінусів із переходом".

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму тижневому прогнозі говорила, що найближчі кілька днів в Україні очікуються теплими та вологими, проте з 31 січня-1 лютого, за попередніми прогнозами, знову ймовірне відчутне похолодання.

Зі свого боку еколог Олександр Соколенко попередив, що на зміну південним циклонам з арктичним холодом, на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який ще більше посилить морози в країні.

Холодна маса повітря Сибірського антициклону заважає формуватися хмарам, тому прогнозується морозна, але сонячна погода. Натомість через відсутність "захисного екрану" з хмар уночі відбуватиметься інтенсивне охолодження земної поверхні, і температура знижуватиметься більше. Удень, зазначив Соколенко, температура повітря може становити -8 градусів, а вночі спускатися до -20.

Зазначимо, що холодна погода в Україні та виживання людей у холодних квартирах після масштабних обстрілів енергетики ЗС РФ стали приводом для президента США Дональда Трампа ще раз нагадати про необхідність для Києва укласти мирну угоду з Москвою.

"Я думаю, що він (президент України Володимир Зеленський, — прим. ред) повинен хотіти укласти угоду. Це досить важко, це дійсно важко для народу України. Я вам скажу, як вони живуть без опалення при -20 градусів нижче нуля, знаєте, дуже холодно", — заявив він.

