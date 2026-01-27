Потепление в Украине будет коротким: синоптик предупреждает о новых морозах

В страну еще не успело прийти обещанное синоптиками короткое потепление, как украинцев уже пугают новой грядущей волной холода в феврале.

Начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии УНИАН подтвердила, что начало последнего месяца зимы действительно ожидается морозным, но не исключает в дальнейшем потепление.

"Север, запад – даем норму. Юг, восток – на 1,5 градуса выше нормы. Такие расчеты есть. Некоторые расчеты вообще есть, что на два градуса выше в целом за месяц. Не детализируя по территории", – отметила она.

По ее предположениям, первая декада февраля будет холодной, с морозами:

"Может быть, в дальнейшем снова будет потепление, но оно будет волнами: то до плюсов, то до минусов с переходом".

Синоптик Наталья Диденко в своем недельном прогнозе говорила, что ближайшие несколько дней в Украине ожидаются теплыми и влажными, однако с 31 января-1 февраля, по предварительным прогнозам, снова вероятно ощутимое похолодание.

В свою очередь эколог Александр Соколенко предупредил, что на смену южным циклонам с арктическим холодом, на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который еще больше усилит морозы в стране.

Холодная масса воздуха Сибирского антициклона мешает формироваться облакам, поэтому прогнозируется морозная, но солнечная погода. Зато из-за отсутствия "защитного экрана" из облаков ночью будет происходить интенсивное охлаждение земной поверхности, и температура будет снижаться больше. Днем, отметил Соколенко, температура воздуха может составлять -8 градусов, а ночью спускаться до -20.

Отметим, что холодная погода в Украине и выживание людей в холодных квартирах после масштабных обстрелов энергетики ВС РФ стали поводом для президента США Дональда Трампа еще раз напомнить о необходимости для Киева заключить мирное соглашение с Москвой.

"Я думаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский, – прим. ред) должен хотеть заключить соглашение. Это довольно трудно, это действительно трудно для народа Украины. Я вам скажу, как они живут без отопления при -20 градусов ниже нуля, знаете, очень холодно", – заявил он.

