"Так нельзя жить": Трамп высказался об отключении отопления в Украине в морозы

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен стремиться заключить мирное соглашение, потому что украинский народ живет в тяжелых условиях. Американский лидер рассказал репортерам, что украинцы остаются без отопления при морозах до -20 градусов.

Относительно отключений отопления в Украине в результате российских массированных атак Дональд Трамп высказался во время общения с журналистами на борту своего самолета Air Force One 22 января, после посещения форума в Давосе и встречи с Владимиром Зеленским. По словам Трампа, Зеленский сказал ему, что хотел бы заключить мирное соглашение.

"Я думаю, что он должен хотеть заключить соглашение. Это довольно трудно, это действительно трудно для народа Украины. Я вам скажу, как они живут без отопления при -20 градусов ниже нуля, знаете, очень холодно", — сказал журналистам Трамп.

Он также заявил, что климат в Украине сейчас в основном холоднее, чем в Канаде, и при этом люди живут без теплоснабжения.

"Я спросил его(Зеленского — ред.): как они это делают? И он дал мне ответ. Это довольно удивительно, что они делают, чтобы жить. Так нельзя жить", — сказал президент США.

Отключение отопления в Украине: ситуация в Киеве

В Киеве произошли перебои с отоплением после атаки РФ 20 января — без тепла остались 5 635 многоэтажек, из которых 80% отключались от теплоснабжения и после массированного обстрела 9 января.

Директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко 22 января говорил, что система отопления в Киеве полностью заработала, и в течение суток во все дома должно поступить тепло.

Встреча Зеленского и Трампа

После встречи с Зеленским 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп рассказал о переговорах по окончанию войны. По его словам, все параметры мирного соглашения уже известны, однако на пути к миру остаются препятствия, в частности территориальные вопросы.