"Так не можна жити": Трамп висловився про відключення опалення в Україні в морози

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен прагнути укласти мирну угоду, бо український народ живе в тяжких умовах. Американський лідер розповів репортерам, що українці лишаються без опалення при морозах до -20 градусів.

Щодо відключень опалення в Україні внаслідок російських масованих атак Дональд Трамп висловився під час спілкування з журналістами на борту свого літака Air Force One 22 січня, після відвідування форуму в Давосі та зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами Трампа, Зеленський сказав йому, що хотів би укласти мирну угоду.

"Я думаю, що він повинен хотіти укласти угоду. Це досить важко, це справді важко для народу України. Я вам скажу, як вони живуть без опалення при -20 градусів нижче нуля, знаєте, дуже холодно", — сказав журналістам Трамп.

Він також заявив, що клімат в Україні зараз здебільшого холодніший, ніж у Канаді, і при цьому люди живуть без теплопостачання.

Відео дня

"Я запитав його (Зеленського — ред.): як ​​вони це роблять? І він дав мені відповідь. Це досить дивовижно, що вони роблять, щоб жити. Так не можна жити", — сказав президент США.

Відключення опалення в Україні: ситуація в Києві

У Києві сталися перебої з опаленням після атаки РФ 20 січня — без тепла залишилися 5 635 багатоповерхівок, з яких 80% відключалися від теплопостачання і після масованого обстрілу 9 січня.

Директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко 22 січня казав, що система опалення у Києві повністю запрацювала, і протягом доби в усі будинки має надійти тепло.

Зустріч Зеленського і Трампа

Після зустрічі з Зеленським 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Трамп розповів про переговори щодо закінчення війни. За його словами, всі параметри мирної угоди вже відомі, проте на шляху до миру лишаються перешкоди, зокрема територіальні питання.