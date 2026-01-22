Система повністю працює: коли повернеться опалення у Києві

У Києві змогли повністю запустити процес теплопостачання до житлових будинків після обстрілів 20 січня. До 23 січня в усі будинки має надійти тепло.

Наразі триває процес наповнення будинків теплом. Про це розповів Директор "Центру досліджень енергетики" Олександр Харченко у коментарі виданню "Telegraf".

За його словами, станом на 22 січня уся система повністю працює. Наразі триває процес наповнення та запуску будинків.

Водночас після перших включень тепла опалення вдалося повернути лише для 227 будинків, зазначив експерт.

"З того, що мені відомо, сьогодні до вечора, максимум до завтрашнього ранку, мають бути запущені практично всі будинки, крім тих, де є якісь спеціальні аварії та складні ситуації. Таких будинків на весь Київ — 100-150 максимум", — пояснив Харченко.

Відео дня

За його словами, причиною таких проблем стали не тільки обстріли 20 січня, але й критичні пориви труб під час аварійних робіт з відновлення після атаки 9 січня.

"Після останнього обстрілу через те, що вимкнулася електрика, відповідно, вимкнулося теплопостачання. Це спровокувало певні технічні проблеми та аварії. З ними працювали весь вчорашній день, і наскільки мені відомо, вдалося вирішити ситуацію. Зараз іде наповнення системи та будинків, це займе добу-півтори", — наголосив Харченко.

Міський голова Києва Віталій Кличко станом на ранок 22 січня повідомляв про 227 будинків, до яких вдалося повернути тепло за минулу ніч. За його даними, без теплопостачання залишалися трохи менш як 3 тисяч столичних багатоповерхівок.

Водночас депутатка Київради від фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова повідомляла, що після обстрілу 20 січня кількість будинків без опалення була значно більшою, ніж майже 6000, про які говорила місцева влада.

Нагадаємо, рестораторка Анастасія Завадська 21 січня попереджала, що в Києві бізнеси масово закриваються через відсутність світла та опалення.

22 січня у комітетах Верховної Ради злили воду з систем опалення. Водночас у будинку, де проживає поетеса Ліна Костенко, температура у квартирах падає до трьох градусів тепла. Сама вона через знайомих передала, що мерзне у власній квартирі, хоча особисто спілкуватися з журналістами відмовилася.

Раніше дівчина ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби підприємниця Світлана Павелецька опинилася в центрі критики через поради щодо зігрівання без опалення. Вона пояснювала, що на ринку існують іграшки з функцією підігріву, здатні нагріватися приблизно до температури людського тіла, тож такі пристрої нібито можуть бути корисними в холодних приміщеннях, якщо відсутнє централізоване опалення.