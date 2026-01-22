Система полностью работает: когда вернется отопление в Киеве

В Киеве смогли полностью запустить процесс теплоснабжения в жилые дома после обстрелов 20 января. До 23 января во все дома должно поступить тепло.

Сейчас идет процесс наполнения домов теплом. Об этом рассказал Директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко в комментарии изданию "Telegraf".

По его словам, по состоянию на 22 января вся система полностью работает. Сейчас идет процесс наполнения и запуска домов.

В то же время после первых включений тепла отопление удалось вернуть лишь для 227 домов, отметил эксперт.

"Из того, что мне известно, сегодня до вечера, максимум до завтрашнего утра, должны быть запущены практически все дома, кроме тех, где есть какие-то специальные аварии и сложные ситуации. Таких домов на весь Киев — 100-150 максимум", — пояснил Харченко.

По его словам, причиной таких проблем стали не только обстрелы 20 января, но и критические порывы труб во время аварийных работ по восстановлению после атаки 9 января.

"После последнего обстрела из-за того, что выключилось электричество, соответственно, выключилось теплоснабжение. Это спровоцировало определенные технические проблемы и аварии. С ними работали весь вчерашний день, и насколько мне известно, удалось решить ситуацию. Сейчас идет наполнение системы и домов, это займет сутки-полтора", — подчеркнул Харченко.

Городской голова Киева Виталий Кличко по состоянию на утро 22 января сообщал о 227 домах, в которые удалось вернуть тепло за минувшую ночь. По его данным, без теплоснабжения оставались чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек.

В то же время депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Ксения Семенова сообщала, что после обстрела 20 января количество домов без отопления было значительно больше, чем почти 6000, о которых говорили местные власти.

Напомним, ресторатор Анастасия Завадская 21 января предупреждала, что в Киеве бизнесы массово закрываются из-за отсутствия света и отопления.

22 января в комитетах Верховной Рады слили воду из систем отопления. В то же время в доме, где проживает поэтесса Лина Костенко, температура в квартирах падает до трех градусов тепла. Сама она через знакомых передала, что мерзнет в собственной квартире, хотя лично общаться с журналистами отказалась.

Ранее девушка экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы предпринимательница Светлана Павелецкая оказалась в центре критики из-за советов по согреванию без отопления. Она объясняла, что на рынке существуют игрушки с функцией подогрева, способные нагреваться примерно до температуры человеческого тела, поэтому такие устройства якобы могут быть полезными в холодных помещениях, если отсутствует централизованное отопление.