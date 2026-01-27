Люди їздять туди-сюди: у ДПСУ прокоментували інформацію про виїзд 500 тисяч молодих людей

Нардеп фракції "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що за пів року з України виїхали понад пів мільйона молодих людей. Однак в ДПСУ наголосили, що часто люди, які виїжджають, повертаються до України.

Окремо у Держприкордонслужбі звернули увагу на маніпуляцію, яка почала ширитися мережею, про виїзд 500 тисяч хлопців за кордон. У коментарі "Новини.LIVE" речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Демченко пояснив, що реальна кількість молоді, яка виїхала з України, значно менша.

"Хоч Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону, не розділяючи на вік та стать, однак дані ЗМІ, які часто звертаються до перевірчих служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками українцями у віці 18-22 значно менша", — заявив речник ДПСУ.

Натомість у коментарі Telegram-каналу "Труха" Демченко пояснив, що більшість тих, хто виїжджають з України, згодом і повертаються.

"Можливо, в меншій кількості, але не в стовідсотковому значенні", — сказав він.

Також речник ДПСУ пояснив, що одна і та сама людина може давати показник перетину кордону в кілька разів, якщо вона їздить, перетинає кордон туди-сюди.

Раніше Сергій Нагорняк заявив, що понад 500 тисяч молодих українців покинули країну за останні пів року. Цей потік зріс після дозволу влади на виїзд за кордон громадянам 18-22 років.

Також Фокус повідомляв, що за 4 роки покинули Україну через пункти пропуску і не повернулися близько 470 тисяч військовозобов'язаних чоловіків, а ще 70 тисяч виїхали нелегально.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун у жовтні 2025 заявив, що з початку повномасштабного вторгнення серед тих, хто виїхав з України через війну, чоловіки становлять майже 40%.