Люди ездят туда-сюда: в ГПСУ прокомментировали информацию о выезде 500 тысяч молодых людей

Нардеп фракции "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что за полгода из Украины выехали более полумиллиона молодых людей. Однако в ГПСУ отметили, что часто люди, которые выезжают, возвращаются в Украину.

Отдельно в Госпогранслужбе обратили внимание на манипуляцию, которая начала распространяться по сети, о выезде 500 тысяч ребят за границу. В комментарии "Новини.LIVE" представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Демченко пояснил, что реальное количество молодежи, которая выехала из Украины, значительно меньше.

"Хотя Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы, не разделяя на возраст и пол, однако данные СМИ, которые часто обращаются к проверочным службам сопредельных с Украиной государств, показывают, что количество пересечения границы на въезд в те страны мужчинами украинцами в возрасте 18-22 значительно меньше", — заявил представитель ГПСУ.

Зато в комментарии Telegram-каналу "Труха" Демченко объяснил, что большинство тех, кто выезжают из Украины, впоследствии и возвращаются.

"Возможно, в меньшем количестве, но не в стопроцентном значении", — сказал он.

Также спикер ГПСУ пояснил, что один и тот же человек может давать показатель пересечения границы в несколько раз, если он ездит, пересекает границу туда-сюда.

Ранее Сергей Нагорняк заявил, что более 500 тысяч молодых украинцев покинули страну за последние полгода. Этот поток вырос после разрешения властей на выезд за границу гражданам 18-22 лет.

Также Фокус сообщал, что за 4 года покинули Украину через пункты пропуска и не вернулись около 470 тысяч военнообязанных мужчин, а еще 70 тысяч выехали нелегально.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун в октябре 2025 заявил, что с начала полномасштабного вторжения среди тех, кто выехал из Украины из-за войны, мужчины составляют почти 40%.