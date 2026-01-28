"Єдиний теплий день": прогноз погоди в Україні на завтра від Діденко

За припущенням синоптиків, четвер у найближчій перспективі буде останнім теплим днем. З кінця тижня до українських областей знову повернуться сильні морози.

Прогноз погоди в Україні на завтра та найближчі дні опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, в регіонах плюсова температура повітря протримається ще один день.

"В четвер ще буде тепло, тому якраз час подумати-підготуватися, як додатково утеплитися і як уникнути негативних наслідків сильних морозів", — написала фахівчиня.

Вона прогнозує на 29 січня дощову погоду з мокрим снігом. І вночі, і вдень стовпчик термометра триматиметься в межах нуля чи невеликих "плюсів". Найвищі показники очікуються на півдні (+4…+7) і в Криму (+7…+14).

"Завтра фактично єдиний теплий день з найближчої перспективи — скрізь відлига й опади, мокрий сніг або дощ", — попередила метеорологиня.

Відео дня

Прогноз погоди на 29 січня від "Укргідрометцентру" Фото: скриншот

Погода в Україні 30 січня

З п'ятниці на півночі країни почнеться похолодання, а з суботи холодне повітря розповсюдиться по всіх областях.

За словами Діденко, пік морозної погоди в Україні попередньо прийдеться на 1-3 лютого. Тоді температура вночі може сягати -15…-24, а на півночі, можливо, навіть нижче.

Синоптикиня пояснила, що з п'ятниці потужний антициклон почне поступово відтісняти з української території атлантичну вологу та тепло. За її прогнозами, найдовше з теплою погодою в Україні протримаються південь і південний схід, та з 1 лютого морози різної сили переважатимуть скрізь.

Прогноз погоди на 30 січня від "Укргідрометцентру" Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті через різке потепління почався льодохід на річках. Відео з великими уламками криги на воді річки Боржава в селі Довге Хустського району поширили в соцмережах.

Також у соцмережах розповідали, як в Одесі через ожеледицю пересуваються на ковзанах, і публікували відео. Журналісти повідомляли про численні звернення одеситів у травмпункти.