"Единственный теплый день": прогноз погоды в Украине на завтра от Диденко

По предположению синоптиков, четверг в ближайшей перспективе будет последним теплым днем. С конца недели в украинские области снова вернутся сильные морозы.

Прогноз погоды в Украине на завтра и ближайшие дни опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в регионах плюсовая температура воздуха продержится еще один день.

"В четверг еще будет тепло, поэтому как раз время подумать-подготовиться, как дополнительно утеплиться и как избежать негативных последствий сильных морозов", — написала специалист.

Она прогнозирует на 29 января дождливую погоду с мокрым снегом. И ночью, и днем столбик термометра будет держаться в пределах нуля или небольших "плюсов". Самые высокие показатели ожидаются на юге (+4...+7) и в Крыму (+7...+14).

"Завтра фактически единственный теплый день из ближайшей перспективы — везде оттепель и осадки, мокрый снег или дождь", — предупредила метеоролог.

Прогноз погоды на 29 января от "Укргидрометцентра" Фото: скриншот

Погода в Украине 30 января

С пятницы на севере страны начнется похолодание, а с субботы холодный воздух распространится по всем областям.

По словам Диденко, пик морозной погоды в Украине предварительно придется на 1-3 февраля. Тогда температура ночью может достигать -15...-24, а на севере, возможно, даже ниже.

Синоптик объяснила, что с пятницы мощный антициклон начнет постепенно оттеснять с украинской территории атлантическую влагу и тепло. По ее прогнозам, дольше всего с теплой погодой в Украине продержатся юг и юго-восток, но с 1 февраля морозы разной силы будут преобладать везде.

Прогноз погоды на 30 января от "Укргидрометцентра" Фото: скриншот

Напомним, на Закарпатье из-за резкого потепления начался ледоход на реках. Видео с большими обломками льда на воде реки Боржава в селе Долгое Хустского района распространили в соцсетях.

Также в соцсетях рассказывали, как в Одессе из-за гололеда передвигаются на коньках, и публиковали видео. Журналисты сообщали о многочисленных обращениях одесситов в травмпункты.