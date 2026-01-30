Масштабне замінування в Україні: поліція отримала понад 2000 повідомлень про "вибухівку"

Національна поліція отримала понад 2000 повідомлень про замінування по всій країні. Правоохоронці перевіряють усю інформацію, однак наразі не було підтверджено жодного випадку реального замінування.

Наразі було відпрацьовано майже 30% повідомлень. Про це повідомили в Нацполіції.

Там наголосили, що з 9:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об'єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання будівель, які належать цим об'єктам.

Загалом, станом на 12:10, поліція отримала понад 2000 повідомлень про замінування. Правоохоронці мають інформацію про заміновані об'єкти майже з усіх регіонів — Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, м. Київ, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Поліція вже відпрацювала майже третину усіх повідомлень — на жодному з об'єктів не підтвердилась інформація щодо замінування. Триває перевірка щодо інших об’єктів.

Раніше редакція Фокусу також отримала лист з погрозами, який підривники надіслали у низку інших медіа та державних установ. У ньому йдеться, що невідомий підривник з 10 січня підклав 500 вибухових пристроїв у різних точках в Києві. З його слів, вибухи відбуватимуться в період з 30 по 31 січня 2026 року.

Це не перший інцидент з масовими мінуваннями у Києві. Минулого року невідомі особи погрожували підірвати торгівельні центри, школи та державні установи. Пресслужба Головного управління Нацполіції України повідомила, що на місці подій працюють відповідні служби, шукаючи закладні вибухові пристрої. Інцидент стався 24 вересня: інформації про вибухи не було.