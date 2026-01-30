Масштабное минирование в Украине: полиция получила более 2000 сообщений о "взрывчатке"

Национальная полиция получила более 2000 сообщений о заминировании по всей стране. Правоохранители проверяют всю информацию, однако пока не было подтверждено ни одного случая реального заминирования.

Сейчас было отработано почти 30% сообщений. Об этом сообщили в Нацполиции.

Там отметили, что с 9:30 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о замене зданий, принадлежащих этим объектам.

Всего, по состоянию на 12:10, полиция получила более 2000 сообщений о заминировании. Правоохранители имеют информацию о заминированных объектах почти из всех регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, г. Киев, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Відео дня

Полиция уже отработала почти треть всех сообщений — ни на одном из объектов не подтвердилась информация о заминировании. Продолжается проверка по другим объектам.

Ранее редакция Фокуса также получила письмо с угрозами, которое подрывники прислали в ряд других медиа и государственных учреждений. В нем говорится, что неизвестный подрывник с 10 января подложил 500 взрывных устройств в разных точках в Киеве. По его словам, взрывы будут происходить в период с 30 по 31 января 2026 года.

Это не первый инцидент с массовыми минированиями в Киеве. В прошлом году неизвестные лица угрожали взорвать торговые центры, школы и государственные учреждения. Пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины сообщила, что на месте событий работают соответствующие службы, ища закладные взрывные устройства. Инцидент произошел 24 сентября: информации о взрывах не было.