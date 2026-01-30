В Киеве неизвестные предупредили о минировании 10 зданий: Фокус получил письмо с угрозами

Неизвестные лица угрожают взорвать здания в Киеве и заявили, что делают это из-за несправедливых действий в отношении бойцов Вооруженных сил Украины. Фокус получил письмо с угрозами, которое подрывники прислали в ряд других медиа и государственных учреждений. Наша редакция уже обратилась в силовые учреждения из-за полученного сообщения.

Письмо поступило на корпоративную почту Фокуса утром 30 января. Неизвестный подрывник написал, что с 10 января подложил 500 взрывных устройств в разных точках в Киеве. По его словам, взрывы будут происходить в период с 30 по 31 января 2026 года. Причина таких действий — участие "компаний и отелей в хищении средств для ВСУ". Также указано, что устройства заложил бывший военный — подрывник с 10-летним стажем. Автор письма заявил, что не имеет денег на продукты питания и обвиняет в текущей ситуации президента Владимира Зеленского и других топ-чиновников.

Согласно тексту письма, могут быть заминированы 10 зданий в Киеве. Среди них — здание центрального управления СБУ, ГУР Минобороны, посольство США в Украине, а также ряд медиа и гостиниц.

Минирование в Киеве — письмо подрывника, полученное редакцией Фокус 30 января Фото: Фокус

Минирование в Киеве — детали

Полиция Киева в 11:20 сообщила, что проверяется информация о минировании нескольких столичных объектов.

"Сегодня правоохранители получили сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и тому подобное. Заметим, что подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции. К проверке привлечены взрывотехники и кинологи", — говорится в сообщении.

Telegram-канал "Труха" также обнародовал фотографию эвакуации детей из одного учебного заведения, которое якобы "заминировали".

Тем временем в соцсетях появилась информация о волне заминирований в ряде областей. В частности, об угрозе предупредили во Львовской области: речь идет о школах №60, 66, 54 в областном центре, написали в паблике "Типичный Львов". Также есть информация об аналогичной ситуации в Сыхове, Лапаевке и Жидачеве. В школах эвакуировали детей, сообщили в сети. О минировании пока не писали мэр Львова Андрей Садовый и глава ОГА Максим Козицкий.

Кроме того, медиа "24 канал" информировало об угрозе минирования учебных заведений Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровских областей.

Отметим, Фокус писал о предыдущей волне минирований в Киеве, которая состоялась осенью 2025 года. Тогда неизвестные лица угрожали взорвать торговые центры, школы и государственные учреждения. Пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины сообщила, что на месте событий работают соответствующие службы, ища закладные взрывные устройства. Инцидент произошел 24 сентября: информации о взрывах не было.

Предыдущие случаи "минирований" комментировали в СБУ. Ведомство заявило, что к таким угрозам могут быть причастны подростки, завербованные российскими спецслужбами.

Напоминаем, информация о минировании в Киеве появилась на фоне заявлений о начале "энергетического перемирия", о котором сказал президент США Дональд Трамп: NYT сообщило, в каком виде существует "соглашение".