У Києві невідомі попередили про мінування 10 будівель: Фокус отримав лист з погрозами

Невідомі особи погрожують підірвати будівлі у Києві та заявили, що роблять це через несправедливі дії щодо бійців Збройних сил України. Фокус отримав лист з погрозами, який підривники надіслали у низку інших медіа та державних установ. Наша редакція вже звернулась до силових установ через отримане повідомлення.

Лист надійшов на корпоративну пошту Фокусу зранку 30 січня. Невідомий підривник написав, що з 10 січня підклав 500 вибухових пристроїв у різних точках в Києві. З його слів, вибухи відбуватимуться в період з 30 по 31 січня 2026 року. Причина таких дій — участь "компаній та готелів у розкраданні коштів для ЗСУ". Також вказано, що пристрої заклав колишній військовий — підривник з 10-річним стажем. Автор листа заявив, що не має грошей на продукти харчування та звинувачує у поточній ситуації президента Володимира Зеленського та інших топпосадовці.

Згідно з текстом листа, можуть бути заміновані 10 будівель в Києві. Серед них — споруда центрального управління СБУ, ГУР Міноборони, посольство США в Україні, а також низка медіа та готелів.

Мінування у Києві - лист підривника, отриманий редакцією Фокус 30 січня Фото: Фокус

Мінування у Києві — деталі

Правоохоронці та органи влади поки не коментували інформацію про мінування.

Тим часом у соцмережах з'явилась інформація про хвилю замінувань у низці областей. Зокрема, про загрозу попередили у Львівській області: ідеться про школи №60, 66, 54 в обласному центрі, написали у пабліку "Типовий Львів". Також є інформація про аналогічну ситуацію у Сихові, Лапаївці та Жидачеві. У школах евакуювали дітей, повідомили у мережі. Про мінування поки не писали мер Львова Андрій Садовий та глава ОВА Максим Козицький.

Крім того, медіа "24 канал" інформувало про загрозу мінування навчальних закладів Івано-Франківської, Закарпатської, Вінницької, Київської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Дніпропетровських областей.

Зазначимо, Фокус писав про попередню хвилю мінувань у Києві, яка відбулась восени 2025 року. Тоді невідомі особи погрожували підірвати торгівельні центри, школи та державні установи. Пресслужба Головного управління Нацполіції України повідомила, що на місці подій працюють відповідні служби, шукаючи закладні вибухові пристрої. Інцидент стався 24 вересня: інформації про вибухи не було.

Попередні випадки "замінувань" коментували у СБУ. Відомство заявило, що таких погроз можуть бути причетні підлітки, завербовані російськими спецслужбами.

Нагадуємо, інформація про мінування у Києві з'явилась на тлі заяв про початок "енергетичного перемир'я", про які сказав президент США Дональд Трамп: NYT повідомило, у якому вигляді існує "угода".