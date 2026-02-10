Згода батьків більше не потрібна: у ВР проголосували за примусову евакуацію дітей із зон бойових дій

Проєкт закону врегульовує питання обов’язкової евакуації населення. Особливо можливої примусової евакуації дітей, котрі перебувають на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12353, котрий визначає порядок проведення евакуації, категорії населення, що підлягають евакуації, та умови розміщення й життєзабезпечення евакуйованих.

За документ у другому читанні проголосували 259 депутатів.

Йдеться про законопроєкт 12353 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань проведення евакуації, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, забезпечення захисту дітей, які перебувають у населених пунктах, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій", підготовлений Комітетом з питань екологічної політики та природокористування.

Відео дня

Законом, зокрема, пропонується встановити, що обов’язкова евакуація проводитиметься з територій, визначених Урядом в установленому порядку. Рішення щодо проведення обов’язкової евакуації прийматиметься за пропозицією військового командування на відповідній території обласними та Київською міською військовими адміністраціями.

При цьому обов’язкова евакуація може бути як загальною, так і частковою — для окремих категорій населення, які за віком чи станом здоров’я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження життя або здоров’я, у тому числі дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших категорій населення.

"Однією з основних цілей Закону є захист життя та здоров'я дітей у разі загрози їхній безпеці. Йдеться, зокрема, про врегулювання питання проведення обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб", - сказано на сайті парламенту.

Після ухваленого рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один з батьків або опікунів повинен вивезти свою дитину до безпечних районів. Якщо вони відмовляються, дитину евакуює поліцейський без згоди батьків, чи опікунів. Потім правоохоронець передає дитину органам опіки.

В’їзд на територію, з якої проводиться загальна обов’язкова евакуація, можливий тільки за спеціальними перепустками.

Також документ містить норми про розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, а також евакуацію матеріальних і культурних цінностей: евакуйовані громадяни мають право на тимчасове житло з фондів для проживання.

Своїм рішенням Верховна Рада удосконалила законодавство, що діє у сфері цивільного захисту, правового режиму воєнного стану та сімейного права. Очікується також підвищення ефективності реалізації державної політики з питань організації заходів з евакуації населення.

Закон зобов'язує Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців з дня його опублікування забезпечити прийняття та приведення нормативно-правових актів, необхідних для його реалізації.

Нагадаємо, ще у 2023 році тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що евакуація дітей із зони бойових дій можлива тільки із хоча б одним батьком, чи опікуном. Але він визнавав, що коли батьки відмовляють виїжджати – це проблема.

А наприкінці 2025 року почали вивозити населення із прикордонних сіл на Чернігівщині.