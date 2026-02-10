Согласие родителей больше не нужно: в ВР проголосовали за принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий

Проект закона регулирует вопросы обязательной эвакуации населения. Особенно возможной принудительной эвакуации детей, находящихся на территориях активных и возможных военных (боевых) действий.

Верховная Рада приняла законопроект №12353, который определяет порядок проведения эвакуации, категории населения, подлежащих эвакуации, и условия размещения и жизнеобеспечения эвакуированных.

За документ во втором чтении проголосовали 259 депутатов.

Речь идет о законопроекте 12353 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов проведения эвакуации, размещения и жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения защиты детей, находящихся в населенных пунктах, расположенных на территориях активных и возможных военных (боевых) действий", подготовленный Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования.

Законом, в частности, предлагается установить, что обязательная эвакуация будет проводиться с территорий, определенных Правительством в установленном порядке. Решение о проведении обязательной эвакуации будет приниматься по предложению военного командования на соответствующей территории областными и Киевской городской военными администрациями.

При этом обязательная эвакуация может быть как общей, так и частичной — для отдельных категорий населения, которые по возрасту или состоянию здоровья не способны самостоятельно принять меры по сохранению жизни или здоровья, в том числе детей, лиц с инвалидностью, лиц пожилого возраста и других категорий населения.

"Одной из основных целей Закона является защита жизни и здоровья детей в случае угрозы их безопасности. Речь идет, в частности, об урегулировании вопроса проведения обязательной эвакуации детей принудительным способом", — сказано на сайте парламента.

После принятого решения об обязательной эвакуации детей по крайней мере один из родителей или опекунов должен вывезти своего ребенка в безопасные районы. Если они отказываются, ребенка эвакуирует полицейский без согласия родителей или опекунов. Затем правоохранитель передает ребенка органам опеки.

Въезд на территорию, с которой проводится всеобщая обязательная эвакуация, возможен только по специальным пропускам.

Также документ содержит нормы о размещении и жизнеобеспечении эвакуированного населения, а также эвакуацию материальных и культурных ценностей: эвакуированные граждане имеют право на временное жилье из фондов для проживания.

Своим решением Верховная Рада усовершенствовала законодательство, действующее в сфере гражданской защиты, правового режима военного положения и семейного права. Ожидается также повышение эффективности реализации государственной политики по вопросам организации мероприятий по эвакуации населения.

Закон обязывает Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня его опубликования обеспечить принятие и приведение нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации.

Напомним, еще в 2023 году тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что эвакуация детей из зоны боевых действий возможна только с хотя бы одним родителем, или опекуном. Но он признавал, что когда родители отказывают выезжать — это проблема.

А в конце 2025 года начали вывозить население из приграничных сел на Черниговщине.