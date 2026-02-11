Сильне забруднення моря: науковці фіксують нові плями на воді та масову загибель крабів (фото)

В акваторії Чорного моря біля Одещини знову зафіксували маслянисті плями, які, зокрема, спостерігаються на території національного природного парку "Тузловські лимани", де виявили нові осередки забруднення. Причиною цього стали наслідки атаки на цивільну інфраструктуру наприкінці грудня 2025 року, які й досі продовжують шкодити морській екосистемі та вже призвели до масової загибелі крабів.

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації у Telegram, йдеться про пошкодження цистерн із соняшниковою олією в районі Аджалицького лиману внаслідок удару російських безпілотників. У результаті частина цієї олії витекла та потрапила до моря, і в межах "Тузловських лиманів" працівники нацпарку зафіксували забруднення площею близько 10 тисяч квадратних метрів.

У дописі йдеться, що основна маса олії з часом загусла й осіла на дні Одеської затоки. Водночас на поверхні води залишилася плівка, яка перешкоджає доступу кисню, і саме це створює небезпеку для морських організмів. Ба більше, після нещодавнього шторму узбережжя вкрилося мертвими крабами, і хвилі масово винесли їх на берег.

"Цей інцидент — черговий акт екологічного терору рф у Чорному морі. Атаки по портах, цивільних промислових і логістичних об’єктах створюють не лише загрози життю людей, а й знищують екосистему, наслідки чого виходять далеко за межі бойових дій", — зауважили в публікації.

Про ситуацію детально розповіли і в національному парку "Тузловські лимани". На своїй сторінці у Facebook вони зазначили, що наразі шторми перекроїли піщаний пересип і частково стерли видимі сліди забруднення. Ще кілька днів тому там лежали тисячі крабів і були помітні плями олії.

В акваторії Чорного моря біля Одещини знову зафіксували маслянисті плями Фото: Facebook

Хоч хвилі вже змили більшість ознак забруднення, проблема нікуди не зникла. На окремих ділянках узбережжя знову знаходять залишки олії, мертвих птахів і нові викиди крабів. Частину загиблих птахів поїдають хижаки, однак фахівці продовжують фіксувати наслідки забруднення. Тисячі крабів кількох видів, які вдалося дослідити під час спокійної погоди, після шторму фактично зникли — море сховало їх так само швидко, як і винесло на берег.

Серед піщаних барханів залишаються й уламки ворожих безпілотників, які хвилі винесли на узбережжя.

Та все ж, щоб реально оцінити масштаб шкоди для Чорного моря та його мешканців, необхідні щоденні спостереження. Море швидко стирає сліди, і те, що видно сьогодні, завтра може зникнути безслідно.

"Море дуже швидко змиває сліди, і те, що можна побачити сьогодні, завтра може безслідно зникнути. Лише за сьогодні автор допису — науковець парку Іван Русєв — пройшов близько 20 км уздовж пересипу, зібравши нові дані та спостереження", — пояснили у парку.

Нагадаємо, що 24 грудня 2025 року в Одеській затоці зафіксували масштабне забруднення води рослинною олією, яке вже дісталося міського узбережжя. Тоді екологи зазначали, що ситуація має всі ознаки серйозної екологічної катастрофи з тривалими наслідками для природи й міста.

Того ж дня в Одесі у районі пляжів "Дельфін" та "Ланжерон" помітили плями, схожі на нафтові, а також виявили загиблих птахів. Варто зауважити, що 22 грудня російські окупаційні війська завдали дронового удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно.