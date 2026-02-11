Сильное загрязнение моря: ученые фиксируют новые пятна на воде и массовую гибель крабов (фото)

В акватории Черного моря возле Одесской области снова зафиксировали маслянистые пятна, которые, в частности, наблюдаются на территории национального природного парка "Тузловские лиманы", где обнаружили новые очаги загрязнения. Причиной этого стали последствия атаки на гражданскую инфраструктуру в конце декабря 2025 года, которые до сих пор продолжают вредить морской экосистеме и уже привели к массовой гибели крабов.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации в Telegram, речь идет о повреждении цистерн с подсолнечным маслом в районе Аджалыкского лимана в результате удара российских беспилотников. В результате часть этого масла вытекла и попала в море, и в пределах "Тузловских лиманов" работники нацпарка зафиксировали загрязнение площадью около 10 тысяч квадратных метров.

В заметке говорится, что основная масса масла со временем загустела и осела на дне Одесского залива. В то же время на поверхности воды осталась пленка, которая препятствует доступу кислорода, и именно это создает опасность для морских организмов. Более того, после недавнего шторма побережье покрылось мертвыми крабами, и волны массово вынесли их на берег.

"Этот инцидент — очередной акт экологического террора рф в Черном море. Атаки по портам, гражданским промышленным и логистическим объектам создают не только угрозы жизни людей, но и уничтожают экосистему, последствия чего выходят далеко за пределы боевых действий", — отметили в публикации.

О ситуации подробно рассказали и в национальном парке "Тузловские лиманы". На своей странице в Facebook они отметили, что сейчас штормы перекроили песчаную пересыпь и частично стерли видимые следы загрязнения. Еще несколько дней назад там лежали тысячи крабов и были заметны пятна масла.

В акватории Черного моря возле Одесской области снова зафиксировали маслянистые пятна Фото: Facebook

Хотя волны уже смыли большинство признаков загрязнения, проблема никуда не исчезла. На отдельных участках побережья снова находят остатки масла, мертвых птиц и новые выбросы крабов. Часть погибших птиц поедают хищники, однако специалисты продолжают фиксировать последствия загрязнения. Тысячи крабов нескольких видов, которые удалось исследовать во время спокойной погоды, после шторма фактически исчезли — море спрятало их так же быстро, как и вынесло на берег.

Среди песчаных барханов остаются и обломки вражеских беспилотников, которые волны вынесли на побережье.

И все же, чтобы реально оценить масштаб ущерба для Черного моря и его обитателей, необходимы ежедневные наблюдения. Море быстро стирает следы, и то, что видно сегодня, завтра может исчезнуть бесследно.

"Море очень быстро смывает следы, и то, что можно увидеть сегодня, завтра может бесследно исчезнуть. Только за сегодня автор статьи — ученый парка Иван Русев — прошел около 20 км вдоль пересыпи, собрав новые данные и наблюдения", — пояснили в парке.

Напомним, что 24 декабря 2025 года в Одесском заливе зафиксировали масштабное загрязнение воды растительным маслом, которое уже добралось до городского побережья. Тогда экологи отмечали, что ситуация имеет все признаки серьезной экологической катастрофы с длительными последствиями для природы и города.

В тот же день в Одессе в районе пляжей "Дельфин" и "Ланжерон" заметили пятна, похожие на нефтяные, а также обнаружили погибших птиц. Стоит заметить, что 22 декабря российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.