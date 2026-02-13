Кабмін затвердив антиалкогольний план на 3 роки: як українців спонукатимуть менше пити

Кабінет міністрів затвердив стратегію зменшення споживання спиртних напоїв населенням на найближчі три роки. Вона передбачає проведення масштабного дослідження, яке покаже, скільки та як п'ють українці і до яких витрат з бюджету це призводить.

Розпорядження щодо затвердження плану заходів для зменшення споживання алкоголю населенням можна знайти на Урядовому порталі. План був затверджений 5 лютого.

Розрахований на 2026-2028 роки план передбачає заходи з профілактики та збільшення доступності діагностики та лікування.

Нові послуги з раннього виявлення, діагностики та лікування розладів у центрах ментального (психічного) здоров'я при медичних закладах планується впроваджувати поетапно:

у 2026 році послуги будуть доступні у 10% центрів;

у 2027 році — 50%;

у 2028 році — 90%.

Цьогоріч Кабмін має розробити "дорожню карту" комунікаційних заходів для донесення до українців інформації про шкідливий вплив алкоголю на здоров'я. Протягом трьох років проводитимуться інформаційні та просвітницькі кампанії.

Відео дня

Також планується провести дослідження на національному рівні щодо вживання міцних напоїв різними категоріями населення та проаналізувати витрати системи охорони здоров'я на лікування наслідків, а також загальний вплив споживання алкоголю на економіку країни.

Щороку до 15 лютого Міністерству охорони здоров’я має звітувати про виконання заходів, прописаних у плані. Реалізовувати план повинні міністерства та місцеві військові адміністрації, а фінансування надходитиме з державного бюджету та від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 12 лютого Фокус із посиланням на сервіс Opendatabot писав, у яких українських регіонах зросло п'яне водіння протягом 2025 року. Всього торік було виписано 138 047 протоколів, що на 8% менше, ніж у 2024-му.

Також в опублікованому 12 лютого інтерв'ю міністерка культури України Тетяна Бережна розповіла про підготовку постанови про заборону російськомовного друку.