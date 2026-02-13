Кабмин утвердил антиалкогольный план на 3 года: как украинцев будут побуждать меньше пить

Кабинет министров утвердил стратегию уменьшения потребления спиртных напитков населением на ближайшие три года. Она предусматривает проведение масштабного исследования, которое покажет, сколько и как пьют украинцы и к каким расходам из бюджета это приводит.

Распоряжение об утверждении плана мероприятий по уменьшению потребления алкоголя населением можно найти на Правительственном портале. План был утвержден 5 февраля.

Рассчитанный на 2026-2028 годы план предусматривает меры по профилактике и увеличению доступности диагностики и лечения.

Новые услуги по раннему выявлению, диагностике и лечению расстройств в центрах ментального (психического) здоровья при медицинских учреждениях планируется внедрять поэтапно:

в 2026 году услуги будут доступны в 10% центров;

в 2027 году — 50%;

в 2028 году — 90%.

В этом году Кабмин должен разработать "дорожную карту" коммуникационных мероприятий для донесения до украинцев информации о вредном влиянии алкоголя на здоровье. В течение трех лет будут проводиться информационные и просветительские кампании.

Также планируется провести исследование на национальном уровне по употреблению крепких напитков различными категориями населения и проанализировать расходы системы здравоохранения на лечение последствий, а также общее влияние потребления алкоголя на экономику страны.

Ежегодно до 15 февраля Министерство здравоохранения должно отчитываться о выполнении мероприятий, прописанных в плане. Реализовывать план должны министерства и местные военные администрации, а финансирование будет поступать из государственного бюджета и от международных партнеров.

