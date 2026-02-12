Более 138 тысяч протоколов: в каких регионах выросло пьяное вождение (инфографика)

В 2025 году за вождение в нетрезвом состоянии было выписано более 138 тысяч админпротоколов, что меньше, чем в 2024-м. Впрочем, в некоторых регионах тенденция, наоборот, отрицательная.

За нетрезвое вождение по ст. 130 КУоАП правоохранители выписали в прошлом году 138 047 протоколов. Это на 8% меньше, чем в 2024 году, информирует сервис Opendatabot.

Прошлый год, как отмечается, стал исключением, ведь количество нетрезвых водителей в последние годы только увеличивалось.

Наименьшее количество протоколов зафиксировано в Херсонской — (1 138), Черновицкой (1 596) и Ивано-Франковской (1 897) областях.

Выписанные 2 2025 году протоколы Фото: из открытых источников

Вместе с тем случаев нетрезвого вождения стало больше в Ровенской (+19%), Хмельницкой (+18%), Харьковской (+8,5%) и Запорожской областях (+3%).

В целом больше всего нетрезвых водителей зафиксировано на Днепропетровщине — 13 519 случаев. В тройку антилидеров также попала Харьковщина — 12 095 случаев и Одесская область — 11 543 протокола.

В прошлом году водители "под мухой" совершили 643 ДТП с погибшими или травмированными, что меньше на треть. В таких авариях погибли 73 человека, еще 857 получили травмы.

Количество жертв Фото: Фото из открытых источников

В 2023 и 2024 годах каждое 25-е ДТП с погибшими и травмированными было связано с нетрезвым вождением, а в прошлом году этот показатель составлял уже 40, отметили в Opendatabot.

Уголовные производства Фото: из открытых источников

По ст. 286-1 ККУ в 1 044 случаях за вождение в нетрезвом состоянии были открыты уголовные производства.

Напомним, приморский районный суд Одессы лишил водительских прав местного жителя, который трижды попадался полицейским "под кайфом" за рулем. Теперь он не сможет сесть за руль до 2059 года.

А жителя Ковеля лишили водительских прав на 26 лет. Мужчину наказали за неоднократные случаи управления авто в нетрезвом состоянии.