Понад 138 тисяч протоколів: у яких регіонах зросло п'яне водіння (інфографіка)

У 2025 році за водіння у нетверезому стані було виписано понад 138 тисяч адмінпротоколів, що менше, ніж у 2024-му. Утім, у деяких регіонах тенденція, навпаки, негативна.

За нетверезе водіння по ст. 130 КУпАП правоохоронці виписали торік 138 047 протоколів. Це на 8% менше, ніж у 2024 році, інформує сервіс Opendatabot.

Минулий рік, як наголошується, став винятком, адже кількість нетверезих водії у останні роки лише збільшувалася.

Найменшу кількість протоколів зафіксовано у Херсонській — (1 138), Чернівецькій (1 596) та Івано-Франківській (1 897) областях.

Виписані 2 2025 році протоколи Фото: з відкритих джерел

Разом з тим випадків нетверезого водіння побільшало у Рівненській (+19%), Хмельницькій (+18%), Харківський (+8,5%) та Запорізькій областях (+3%).

Загалом найбільше нетверезих водіїв зафіксовано на Дніпропетровщині — 13 519 випадків. До трійки антилідерів також потрапила Харківщина — 12 095 випадків та Одещина — 11 543 протоколи.

Торік водії "під мухою" скоїли 643 ДТП із загиблими чи травмованими, що менше на третину. У таких аваріях загинуло 73 людини, ще 857 отримали травми.

Кількість жертв Фото: фото з відкритих джерел

У 2023 та 2024 роках кожна 25-та ДТП з загиблими й травмованими була пов'язана з нетверезим водінням, а у минулого року цей показник становив вже 40, зазначили у Opendatabot.

Кримінальні провадження Фото: з відкритих джерел

За ст. 286-1 ККУ у 1 044 випадках за водіння у нетверезому стані було відкрито кримінальні провадження.

Нагадаємо, приморський районний суд Одеси позбавив водійських прав місцевого жителя, який тричі попадався поліцейським "під кайфом" за кермом. Тепер він не зможе сісти за кермо до 2059 року.

А жителя Ковеля позбавили водійських прав на 26 років. Чоловіка покарали за неодноразові випадки керування авто в нетверезому стані.