Не розуміють "чверть піци": кожен восьмий підліток в Україні не знає математики, — дослідження

За результатами Національного мультипредметного тесту 2025 року, в Україні 12% учнів не подолали поріг тестування з математики. Базового рівня математичних знань не мають близько 42% підлітків.

Про низький рівень знань математики у підлітків в Україні свідчить дослідження від EdEra та Tokarev Foundation. Його автори зазначили, що рівень математичної грамотності серед учнів постійно знижується, зокрема НМТ-2025 з математики не склали 12% — кожен восьмий учень, тоді як українську мову та історію провалили 1% — тобто кожен сотий.

Такі результати означають, що випускники не відповіли на питання 5-7 класу та не розуміють, що таке "1/4 піци".

НМТ-2025 з математики не склав кожен восьмий учень в Україні Фото: скриншот

Подібну картину демонструє міжнародне тестування PISA-2022, згідно з яким 42% українських підлітків не мають базового рівня знань з математики. Це показує, що вони не спроможні порахувати витрати в магазині, приготувати страву за кулінарним рецептом або вирахувати, скільки доведеться виплачувати взятий кредит. Найвищих рівнів з математики досягають лише 3% учнів.

Близько 42% українських підлітків не мають базових знань з математики Фото: скриншот

"Невтішні результати НМТ за 2023–2024 роки підтверджують тренд: кількість учнів та учениць, які набирали максимальні 200 балів, скоротилася на 40 % — з 1905 до 1131. Простими словами: ми втрачаємо таланти, а значна частина дітей опановує лише найпростіші математичні навички", — підсумували автори дослідження.

Підлітки в Україні погано знають математику: які наслідки

Дослідники зауважили, що підлітки з низькими оцінками з математики стикатимуться з наслідками неосвіченості у дорослому житті:

низька фінансова грамотність та нездатність керувати особистим бюджетом;

ослаблене критичне мислення (за даними дослідження InMind 2019 року, лише 11% українців могли відрізнити правду від сумнівного контенту);

мало можливостей для розвитку кар'єри в науці, технологіях, інженерії чи математиці.

Також автори додали, що згідно з дослідженнями UNICEF математика є фундаментальною навичкою для розвитку людини. Математичні вправи у віці 14-18 років підтримують еластичність нейронних мереж, а ті, хто не займався математикою, гірше можуть планувати та ухвалювати рішення. Зокрема досліди у Великій Британії показали, що діти, які припиняли відвідувати уроки математики після 16 років, мали нижчий рівень GABA — критично важливої для розвитку мозку та когнітивних функцій речовини.

