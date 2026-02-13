Не понимают "четверть пиццы": каждый восьмой подросток в Украине не знает математики, — исследование

По результатам Национального мультипредметного теста 2025 года, в Украине 12% учеников не преодолели порог тестирования по математике. Базового уровня математических знаний не имеют около 42% подростков.

О низком уровне знаний математики у подростков в Украине свидетельствует исследование от EdEra и Tokarev Foundation. Его авторы отметили, что уровень математической грамотности среди учеников постоянно снижается, в частности НМТ-2025 по математике не сдали 12% — каждый восьмой ученик, тогда как украинский язык и историю провалили 1% — то есть каждый сотый.

Такие результаты означают, что выпускники не ответили на вопросы 5-7 класса и не понимают, что такое "1/4 пиццы".

Подобную картину демонстрирует международное тестирование PISA-2022, согласно которому 42% украинских подростков не имеют базового уровня знаний по математике. Это показывает, что они не способны посчитать расходы в магазине, приготовить блюдо по кулинарному рецепту или вычислить, сколько придется выплачивать взятый кредит. Наивысших уровней по математике достигают лишь 3% учеников.

"Неутешительные результаты НМТ за 2023-2024 годы подтверждают тренд: количество учеников и учениц, которые набирали максимальные 200 баллов, сократилось на 40% — с 1905 до 1131. Простыми словами: мы теряем таланты, а значительная часть детей овладевает лишь простейшими математическими навыками", — подытожили авторы исследования.

Подростки в Украине плохо знают математику: какие последствия

Исследователи отметили, что подростки с низкими оценками по математике будут сталкиваться с последствиями необразованности во взрослой жизни:

низкая финансовая грамотность и неспособность управлять личным бюджетом;

ослабленное критическое мышление (по данным исследования InMind 2019 года, только 11% украинцев могли отличить правду от сомнительного контента);

мало возможностей для развития карьеры в науке, технологиях, инженерии или математике.

Также авторы добавили, что согласно исследованиям UNICEF математика является фундаментальным навыком для развития человека. Математические упражнения в возрасте 14-18 лет поддерживают эластичность нейронных сетей, а те, кто не занимался математикой, хуже могут планировать и принимать решения. В частности опыты в Великобритании показали, что дети, которые прекращали посещать уроки математики после 16 лет, имели более низкий уровень GABA — критически важного для развития мозга и когнитивных функций вещества.

