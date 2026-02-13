У Києві показали картину "Поцілунок Іуди", яку викрали 18 років тому в Одесі (фото)

У Києві показали відновлену картину "Поцілунок Іуди", яку майже 18 років тому викрали з музею в Одесі. Полотно, пов’язане з ім’ям Караваджо, стало головним експонатом нової виставки.

Про це стало відомо на сторінці у Facebook Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

У столиці відкрили виставку "У світлі Караваджо. Порятунок. Дослідження. Реставрація", центральним елементом якої є картина "Взяття Христа під варту", більш відома як "Поцілунок Іуди". Це єдиний твір в Україні, який пов’язують із ім’ям видатного італійського художника.

"Історія цієї картини — одна з найгучніших культурних втрат для України. Її викрадення у 2008 році з Одеського музею західного і східного мистецтва стало одним із найбільших злочинів проти музейної спадщини незалежної України. Центральну частину полотна варварськи вирізали з підрамника", — йдеться в дописі.

Відео дня

Відновлена картина "Поцілунок Іуди" Фото: Facebook

Після повернення твір пройшов складний процес реставрації. Як відомо, над відновленням працювали спеціалісти Національного науково-дослідного реставраційного центру України разом із міжнародними партнерами, зокрема ЮНЕСКО.

У центрі підкреслюють, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України кількість злочинів проти культурної спадщини стрімко зростає. Йдеться про цілеспрямоване руйнування музеїв, пам’яток та культурної інфраструктури, тому питання збереження спадщини набуває стратегічного значення.

Також фахівці наголосили, що реставрація подібних творів має значення не лише для музейної сфери, а й для збереження історичної безперервності, адже саме пам’ять формує основу національної ідентичності.

До реалізації проєкту долучилися також Одеський музей західного і східного мистецтва, профільні підрозділи Одеської ОДА, правоохоронці, а також Національний заповідник Софія Київська разом із генеральною директоркою Нелею Куковальською, які забезпечили проведення виставки.

Що відомо про викрадення картини "Поцілунок Іуди"

Картину "Взяття Христа під варту" ("Поцілунок Іуди"), пов’язану з ім’ям Караваджо, викрали з Одеського музею західного і східного мистецтва у 2008 році. Уже у 2010-му її виявили в Німеччині у пошкодженому стані та повернули в Україну, однак через статус речового доказу вона тривалий час не підлягала реставрації чи експонуванню.

Відновлена картина "Поцілунок Іуди" Фото: Facebook

Лише згодом, після врегулювання юридичних обмежень, розпочалося відновлення полотна. Як повідомляло видання "Суспільне Одеса", робота була надзвичайно складною — картину фактично довелося відтворювати з фрагментів, зміцнювати фарбовий шар і відновлювати цілісність.

Активна фаза реставрації стартувала у 2018 році й тривала кілька років. Її завершили у серпні 2021 року напередодні 450-річчя митця. До процесу долучалися італійські фахівці, які відзначили високий рівень роботи українських реставраторів.

Після відновлення картину знову повернули до музейного простору, а нині її експонують на виставках, зокрема планують представити й за кордоном. У музеї підкреслюють, що це не лише успіх реставрації, а й важливий крок у збереженні культурної спадщини України.

Нагадаємо, що учені витягли ДНК Леонардо да Вінчі з його малюнка епохи Відродження, а саме з ескізу художника під назвою "Святе немовля". Зокрема, у малюнку виявили послідовності Y-хромосоми, які відповідають генетичній лінії, зі спільним предком у Тоскані, де народився митець.

Також Фокус писав, що сюрреалістичний автопортрет легендарної мексиканської художниці Фріди Кало під назвою El sueño встановив новий рекорд під час аукціону. Зокрема, роботу художниці продали за 55 млн доларів.