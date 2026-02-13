В Киеве показали картину "Поцелуй Иуды", которую похитили 18 лет назад в Одессе (фото)

В Киеве показали восстановленную картину "Поцелуй Иуды", которую почти 18 лет назад похитили из музея в Одессе. Полотно, связанное с именем Караваджо, стало главным экспонатом новой выставки.

Об этом стало известно на странице в Facebook Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

В столице открыли выставку "В свете Караваджо. Спасение. Исследование. Реставрация", центральным элементом которой является картина "Взятие Христа под стражу", более известная как "Поцелуй Иуды". Это единственное произведение в Украине, которое связывают с именем выдающегося итальянского художника.

"История этой картины — одна из самых громких культурных потерь для Украины. Ее похищение в 2008 году из Одесского музея западного и восточного искусства стало одним из крупнейших преступлений против музейного наследия независимой Украины. Центральную часть полотна варварски вырезали из подрамника", — говорится в сообщении.

Восстановленная картина "Поцелуй Иуды" Фото: Facebook

После возвращения произведение прошло сложный процесс реставрации. Как известно, над восстановлением работали специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины вместе с международными партнерами, в частности ЮНЕСКО.

В центре подчеркивают, что в условиях полномасштабной войны России против Украины количество преступлений против культурного наследия стремительно растет. Речь идет о целенаправленном разрушении музеев, памятников и культурной инфраструктуры, поэтому вопрос сохранения наследия приобретает стратегическое значение.

Также специалисты отметили, что реставрация подобных произведений имеет значение не только для музейной сферы, но и для сохранения исторической непрерывности, ведь именно память формирует основу национальной идентичности.

К реализации проекта присоединились также Одесский музей западного и восточного искусства, профильные подразделения Одесской ОГА, правоохранители, а также Национальный заповедник София Киевская вместе с генеральным директором Нелей Куковальской, которые обеспечили проведение выставки.

Что известно о похищении картины "Поцелуй Иуды"

Картину "Взятие Христа под стражу" ("Поцелуй Иуды"), связанную с именем Караваджо, похитили из Одесского музея западного и восточного искусства в 2008 году. Уже в 2010-м ее обнаружили в Германии в поврежденном состоянии и вернули в Украину, однако из-за статуса вещественного доказательства она долгое время не подлежала реставрации или экспонированию.

Восстановленная картина "Поцелуй Иуды" Фото: Facebook

Лишь впоследствии, после урегулирования юридических ограничений, началось восстановление полотна. Как сообщало издание "Суспільне Одеса", работа была чрезвычайно сложной — картину фактически пришлось воссоздавать из фрагментов, укреплять красочный слой и восстанавливать целостность.

Активная фаза реставрации стартовала в 2018 году и продолжалась несколько лет. Ее завершили в августе 2021 года накануне 450-летия художника. К процессу привлекались итальянские специалисты, которые отметили высокий уровень работы украинских реставраторов.

После восстановления картину снова вернули в музейное пространство, а сейчас ее экспонируют на выставках, в частности планируют представить и за границей. В музее подчеркивают, что это не только успех реставрации, но и важный шаг в сохранении культурного наследия Украины.

