Під виглядом реабілітації: на Київщині викрили групу, що незаконно утримувала 58 громадян

Поліція викрила організовану групу, яка на Київщині облаштувала фейковий реабілітаційний центр. Там утримували алко- та наркозалежних людей, яких примушували до тяжкої фізичної праці.

Загалом у "реабілітаційному центрі" утримувалося 58 людей. Про це повідомили в Нацполіції.

Організатором схеми став керівник громадської організації. Він залучив до цієї схеми співзасновника цієї ж ГО, ще трьох осіб-, які були наглядачами-охоронцями, а також ще дев'ятьох людей.

"Реабілітаційний центр" Фото: Нацполіція "Реабілітаційний центр" Фото: Нацполіція "Реабілітаційний центр" Фото: Нацполіція "Реабілітаційний центр" Фото: Нацполіція "Реабілітаційний центр" Фото: Нацполіція

Через психологічний тиск та побої потерпілих примушували до тяжкої фізичної праці. Крім цього, підозрювані силоміць вводили людям седативні препарати.

Слідство з'ясувало, що людей насильно поміщали до "реабілітаційного центру", обмежуючи їхнє пересування та спілкування. Потім їх змушували до різного роду робіт — обробки земельних ділянок, будівельних робіт, заготівлі деревини тощо. За використання примусової праці вони отримували гроші від замовників.

Поліція провела обшуки в приміщенні "реабілітаційного центру", а також за місцями проживання та роботи підозрюваних.

"У ході документування злочинної діяльності правоохоронці врятували 16 потенційних жертв торгівлі людьми, серед них один – неповнолітній. Наразі їм надається необхідна допомога із залученням представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, соціальних служб та громадських організацій, а також вирішується питання отримання ними статусу постраждалих від торгівлі людьми", — зазначили в поліції.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

