Под видом реабилитации: на Киевщине разоблачили группу, которая незаконно удерживала 58 граждан

Полиция разоблачила организованную группу, которая на Киевщине обустроила фейковый реабилитационный центр. Там удерживали алко- и наркозависимых людей, которых принуждали к тяжелому физическому труду.

Всего в "реабилитационном центре" содержалось 58 человек. Об этом сообщили в Нацполиции.

Организатором схемы стал руководитель общественной организации. Он привлек к этой схеме соучредителя этой же ОО, еще трех человек, которые были надзирателями-охранниками, а также еще девять человек.

"Реабилитационный центр" Фото: Нацполиция "Реабилитационный центр" Фото: Нацполиция "Реабилитационный центр" Фото: Нацполиция "Реабилитационный центр" Фото: Нацполиция "Реабилитационный центр" Фото: Нацполиция

Через психологическое давление и побои потерпевших принуждали к тяжелому физическому труду. Кроме этого, подозреваемые силой вводили людям седативные препараты.

Следствие выяснило, что людей насильно помещали в "реабилитационный центр", ограничивая их передвижение и общение. Затем их заставляли к разного рода работам — обработке земельных участков, строительным работам, заготовке древесины и тому подобное. За использование принудительного труда они получали деньги от заказчиков.

Полиция провела обыски в помещении "реабилитационного центра", а также по местам жительства и работы подозреваемых.

"В ходе документирования преступной деятельности правоохранители спасли 16 потенциальных жертв торговли людьми, среди них один — несовершеннолетний. Сейчас им оказывается необходимая помощь с привлечением представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, социальных служб и общественных организаций, а также решается вопрос получения ими статуса пострадавших от торговли людьми", — отметили в полиции.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

