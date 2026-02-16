Транспортний колапс у Києві через снігопади: люди стоять у довжелезних чергах на автобуси (відео)

Автівки та автобуси з маршрутками не можуть проїхати через численні аварії на дорогах та ускладнений трафік. На зупинках — довжелезні черги.

На зупинках громадського транспорту в Києві вишикувались великі черги, повідомляють столичні пабліки.

Користувачі пишуть, що автобуси переповнені. Також злетіли ціни на таксі. Через масштабні затори громадський транспорт фактично паралізований.

Автобуси й тролейбуси рухаються із значними затримками, на зупинках величезні черги тих, хто хоче дістатись пункту призначення в Києві та на зупинках міжміського транспорту. .

"Люди не можуть нормально дістатися додому ні власними авто, ні громадським транспортом. Дороги перевантажені, час у дорозі збільшується в рази", — пишуть київські пабліки.

Напередодні у КМДА попереджали про складні погодні умови. Всю ніч в столиці України сніжило, техніка КК "Київавтодор" виїхала на вулиці міста ввечері, до початку опадів, щоб завчасно розпочати обробку доріг протиожеледними засобами. А коли розпочався снігопад, колони техніки поїхали прибирати спочатку основні магістралі, мости й шляхопроводи, спуски та підйоми.

"Вʼїзд у місто великогабаритного транспорту, вантажівок, обмежили з 22:00 15 лютого. Щоб спецтехніка могла прибирати сніг вночі. І щоб зранку на дорогах столиці не було заторів і колапсу", — було сказано у повідомленні.

Але колапс все ж стався, із ранку в Києві фіксувались численні ДТП, а часто автомобілі просто не могли піднятись на круті схили, створюючи затори.

17 лютого, за прогнозами Укргідрометцентру в Києві та області на дорогах очікується ожеледиця: рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.

Температура вночі 14-16 градусів морозу, вдень — 7-9 градусів морозу.

"Наголошуємо: комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо", — попередили у КМДА.

