Транспортний колапс у Києві через снігопади: люди стоять у довжелезних чергах на автобуси (відео)
Автівки та автобуси з маршрутками не можуть проїхати через численні аварії на дорогах та ускладнений трафік. На зупинках — довжелезні черги.
На зупинках громадського транспорту в Києві вишикувались великі черги, повідомляють столичні пабліки.
Користувачі пишуть, що автобуси переповнені. Також злетіли ціни на таксі. Через масштабні затори громадський транспорт фактично паралізований.
Автобуси й тролейбуси рухаються із значними затримками, на зупинках величезні черги тих, хто хоче дістатись пункту призначення в Києві та на зупинках міжміського транспорту. .
"Люди не можуть нормально дістатися додому ні власними авто, ні громадським транспортом. Дороги перевантажені, час у дорозі збільшується в рази", — пишуть київські пабліки.
Напередодні у КМДА попереджали про складні погодні умови. Всю ніч в столиці України сніжило, техніка КК "Київавтодор" виїхала на вулиці міста ввечері, до початку опадів, щоб завчасно розпочати обробку доріг протиожеледними засобами. А коли розпочався снігопад, колони техніки поїхали прибирати спочатку основні магістралі, мости й шляхопроводи, спуски та підйоми.
"Вʼїзд у місто великогабаритного транспорту, вантажівок, обмежили з 22:00 15 лютого. Щоб спецтехніка могла прибирати сніг вночі. І щоб зранку на дорогах столиці не було заторів і колапсу", — було сказано у повідомленні.
Але колапс все ж стався, із ранку в Києві фіксувались численні ДТП, а часто автомобілі просто не могли піднятись на круті схили, створюючи затори.
17 лютого, за прогнозами Укргідрометцентру в Києві та області на дорогах очікується ожеледиця: рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.
Температура вночі 14-16 градусів морозу, вдень — 7-9 градусів морозу.
"Наголошуємо: комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо", — попередили у КМДА.
Фокус писав про важкі погодні умови, які спричинили колапс у Києві із самого ранку 16 лютого.
Нагадаємо, після дощів та ожеледиці в Україну знову прийдуть відчутні морози.