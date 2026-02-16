Транспортный коллапс в Киеве из-за снегопадов: люди стоят в длинных очередях на автобусы (видео)

Машины и автобусы с маршрутками не могут проехать из-за многочисленных аварий на дорогах и затрудненного трафика. На остановках — длинные очереди.

На остановках общественного транспорта в Киеве выстроились большие очереди, сообщают столичные паблики.

Пользователи пишут, что автобусы переполнены. Также взлетели цены на такси. Из-за масштабных пробок общественный транспорт фактически парализован.

Автобусы и троллейбусы движутся со значительными задержками, на остановках огромные очереди тех, кто хочет добраться до пункта назначения в Киеве и на остановках междугороднего транспорта. .

"Люди не могут нормально добраться домой ни собственными авто, ни общественным транспортом. Дороги перегружены, время в пути увеличивается в разы", — пишут киевские паблики.

Накануне в КГГА предупреждали о сложных погодных условиях. Всю ночь в столице Украины снежило, техника КК "Киевавтодор" выехала на улицы города вечером, до начала осадков, чтобы заблаговременно начать обработку дорог противогололедными средствами. А когда начался снегопад, колонны техники поехали убирать сначала основные магистрали, мосты и путепроводы, спуски и подъемы.

"Въезд в город крупногабаритного транспорта, грузовиков, ограничили с 22:00 15 февраля. Чтобы спецтехника могла убирать снег ночью. И чтобы утром на дорогах столицы не было пробок и коллапса", — было сказано в сообщении.

Но коллапс все же произошел, с утра в Киеве фиксировались многочисленные ДТП, а часто автомобили просто не могли подняться на крутые склоны, создавая пробки.

17 февраля, по прогнозам Укргидрометцентра в Киеве и области на дорогах ожидается гололедица: уровень опасности, желтый.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Температура ночью 14-16 градусов мороза, днем — 7-9 градусов мороза.

"Подчеркиваем: коммунальные службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно", — предупредили в КГГА.

Фокус писал о тяжелых погодных условиях, которые вызвали коллапс в Киеве с самого утра 16 февраля.

Напомним, после дождей и гололеда в Украину снова придут ощутимые морозы.