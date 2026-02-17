Маса ДТП і понад 6 тисяч постраждалих: керівникам КП Києва вручили підозри через ожеледицю

Дев'ятьом керівникам або т.в.о. дорожньо-експлуатаційних управлінь (ДЕУ) Києва повідомлено про підозри у службовій недбалості.

Причиною такого рішення Київської міської прокуратури стало те, що внаслідок неналежної роботи комунальних служб із чищення доріг і тротуарів та обробки їх засобами проти ожеледиці впродовж грудня 2025 року — лютого 2026 року зі скаргами на травмування до медичних закладів звернулося 6169 громадян.

Серед травмованих — 321 дитина. Госпіталізовано 1155 осіб, із них — 66 дітей.

Також зафіксовано численні переломи, розбиті автомобілі та витрати в десятки тисяч гривень на лікування.

Підозри отримали керівники комунальних підприємств Подільського, Голосіївського, Деснянського, Дарницького, Солом'янського, Печерського, Дніпровського та Шевченківського районів Києва, а також директор КП "Київводфонд".

У прокуратурі озвучили випадки травмування та пошкодження техніки внаслідок погано розчищених доріг і тротуарів.

Так, наприклад, у Голосіївському районі Києва через слизьку дорогу, не оброблену засобами проти ожеледиці, водія одного автомобіля занесло в стовп, іншого — в бетонну огорожу. Загальна сума збитків становить майже мільйон гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

У Подільському районі літня жінка послизнулася і впала, отримавши переломи обох кісток лівої гомілки. Витрати на лікування склали 57 тис. гривень.

Ще одна пішохід впала і зламала шийку стегна, витративши на лікування 45,5 тис. гривень. Чоловік послизнувся і отримав перелом двох кісток лівої ноги. Витрати на лікування — 50 тис. гривень. На цій же вулиці жінка впала на слизькій ділянці дороги і отримала перелом п'яткової кістки правої ноги в трьох місцях. На лікування вона вже витратила 24,7 тис. гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

У Святошинському районі пенсіонерка, яка прийшла до бювету набрати води, послизнулася і отримала перелом шийки правої плечової кістки зі зміщенням. Їй зробили операцію, яка разом із лікуванням коштувала 240 тис. гривень.

І таких випадків зафіксовано не по одному в кожному з перелічених вище районів.

Фото: Київська міська прокуратура

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях проводять слідчі районних управлінь поліції за процесуального керівництва окружних прокуратур міста Києва.

Нагадаємо, у Києві через негоду 16 лютого весь день спостерігалися затори, незважаючи на те, що на очищенні вулиць працювали сотні співробітників комунальних підприємств. У деяких районах міста за лопати бралися навіть пенсіонерки, втомлені чекати спецтранспорт.

Також повідомлялося, що в столиці пікап тягнув фуру слизькою дорогою.