Масса ДТП и более 6 тысяч пострадавших: руководителям КП Киева вручили подозрения из-за гололеда

Девяти руководителям или врио дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) Киева сообщено о подозрениях в служебной халатности.

Причиной такого решения Киевской городской прокуратуры стало то, что в результате ненадлежащей работы коммунальных служб по чистке дорог и тротуаров и обработке их средствами против гололеда в течение декабря 2025 года — февраля 2026 года с жалобами на травмирование в медицинские учреждения обратилось 6169 граждан.

Среди травмированных — 321 ребенок. Госпитализировано 1155 человек, из них — 66 детей.

Также зафиксированы многочисленные переломы, разбитые автомобили и расходы в десятки тысяч гривен на лечение.

Подозрения получили руководители коммунальных предприятий Подольского, Голосеевского, Деснянского, Дарницкого, Соломенского, Печерского, Днепровского и Шевченковского районов Киева, а также директор КП "Киевводфонд".

В прокуратуре озвучили случаи травмирования и повреждения техники в результате плохо расчищенных дорог и тротуаров.

Так, например, в Голосеевском районе Киева из-за скользкой дороги, не обработанной средствами против гололеда, водителя одного автомобиля занесло в столб, другого — в бетонное ограждение. Общая сумма ущерба составляет почти миллион гривен.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Подольском районе пожилая женщина поскользнулась и упала, получив переломы обеих костей левой голени. Расходы на лечение составили 57 тыс. гривен.

Еще одна пешеход упала и сломала горлышко бедра, потратив на лечение 45,5 тыс. гривен. Мужчина поскользнулся и получил перелом двух костей левой ноги. Расходы на лечение – 50 тыс. гривен. На этой же улице женщина упала на скользком участке дороги и получила перелом пяточной кости правой ноги в трех местах. На лечение она уже израсходовала 24,7 тыс. гривен.

Фото: Киевская городская прокуратура

В Святошинском районе пенсионерка, пришедшая к бювету набрать воды, поскользнулась и получила перелом шейки правой плечевой кости со смещением. Ей сделали операцию, которая вместе с лечением стоила 240 тыс. гривен.

И таких случае зафиксировано не по одному в каждом из перечисленных выше районов.

Фото: Киевская городская прокуратура

Досудебное расследование по указанным уголовным производствам проводят следователи районных управлений полиции при процессуальном руководстве окружных прокуратур города Киева.

Напомним, в Киеве из-за непогоды 16 февраля весь день наблюдались пробки, несмотря на то, что на очистке улиц работали сотни сотрудников коммунальных предприятий. В некоторых районах города за лопаты брались даже пенсионерки, уставшие ждать спецтранспорт.

Также сообщалось, что в столице пикап тащил фуру по скользкой дороге.