Смертельна ДТП з нацгвардійцем у Києві: екссудді Тандиру зменшили заставу в 6 разів

Колишнього суддю Олексія Тандира обвинувачують у смертельному ДТП, що призвело до загибелі 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України. Суд зменшив йому заставу зі 120 до 20 млн грн.

Про зменшення застави Олексію Тандиру повідомляє "Суспільне" із посиланням на коментар Київської міської прокуратури. За словами журналістів, прокурори просили заміну запобіжного заходу на тримання під вартою без права застави, а обвинувачений своєю чергою просив застосувати особисте зобов'язання.

Київський апеляційний суд вирішив зменшити розмір застави Олексію Тандиру до 20 млн грн.

Адвокати, за словами журналістів "Бабеля", посилалися на рішення Європейського суду з рав людини, згідно з яким тримання Тандира в суді протягом 2,8 року є порушенням Конвенції з прав людини. Крім того, захисники екссудді казали, що ЄСПЛ визнав визнав відсутність жодних доказів того, що в разі виходу з ізолятора обвинувачений втече від суду, буде чинити тиск на свідків чи спротворювати докази — це були аргументи прокурора щодо потреби тримати Олексія Тандира в СІЗО.

Своєю чергою представники загиблого нацгвардійця нагадали, що зі 100 призначених засідань були проведені лише 50, бо адвокати колишнього судді не приходили, звільнялися та постійно подавали відводи, чим щатягували процес.

Свідки, які виступили на засіданні суду, підтвердили, що після ДТП від Тандира було чутно запах алкоголю.

У січні 2026 року Святошинський районний суд застосував до Олексія Тандира запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 119 млн 880 тисяч грн.

ДТП з Тандиром у Києві: що відомо

Суддя збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту у Києві близько півночі 26 травня 2023 року. Джерела "Української правди" казали, що обвинувачений перебував за кермом Lexus у стані алкогольного сп'яніння. 27 травня суддю Тандира взяли під варту. ЗМІ з'ясували, що внаслідок смертельного ДТП у Києві за участю судді загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко, у якого залишились троє дітей.

11 липня 2023 року пресслужба Державного бюро розслідувань у коментарі ЗМІ повідомила, що, за висновками судово-психологічної експертизи, екссуддя був у стані алкогольного сп'яніння, коли збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.

В грудні 2024 року ЗМІ писали, що Олексію Тандиру після арешту нарахували майже 400 тисяч зарплати. Вища рада правосуддя звільнила його з посади судді Макарівського районного суду Київської області 6 серпня 2024 року.

22 січня 2024 року Тандир виграв суд проти України в Європейському суді з прав людини щодо порушень прав під час перебування під вартою. За рішенням ЄСПЛ, екссудді мають виплатити майже 2,4 тис. євро компенсації.