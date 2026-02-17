Смертельное ДТП с нацгвардейцем в Киеве: экс-судье Тандыру уменьшили залог в 6 раз

Бывшего судью Алексея Тандыра обвиняют в смертельном ДТП, которое привело к гибели 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины. Суд уменьшил ему залог со 120 до 20 млн грн.

Об уменьшении залога Алексею Тандыру сообщает "Суспільне" со ссылкой на комментарий Киевской городской прокуратуры. По словам журналистов, прокуроры просили замену меры пресечения на содержание под стражей без права залога, а обвиняемый в свою очередь просил применить личное обязательство.

Киевский апелляционный суд решил уменьшить размер залога Алексею Тандыру до 20 млн грн.

Адвокаты, по словам журналистов "Бабеля", ссылались на решение Европейского суда по правам человека, согласно которому содержание Тандыра в суде в течение 2,8 года является нарушением Конвенции по правам человека. Кроме того, защитники экс-судьи говорили, что ЕСПЧ признал признал отсутствие никаких доказательств того, что в случае выхода из изолятора обвиняемый сбежит от суда, будет оказывать давление на свидетелей или искажать доказательства — это были аргументы прокурора о необходимости держать Алексея Тандыра в СИЗО.

В свою очередь представители погибшего нацгвардейца напомнили, что из 100 назначенных заседаний были проведены только 50, потому что адвокаты бывшего судьи не приходили, увольнялись и постоянно подавали отводы, чем затягивали процесс.

Свидетели, выступившие на заседании суда, подтвердили, что после ДТП от Тандыра был слышен запах алкоголя.

В январе 2026 года Святошинский районный суд применил к Алексею Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 119 млн 880 тысяч грн.

ДТП с Тандыром в Киеве: что известно

Судья сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосту в Киеве около полуночи 26 мая 2023 года. Источники "Украинской правды" говорили, что обвиняемый находился за рулем Lexus в состоянии алкогольного опьянения. 27 мая судью Тандыра взяли под стражу. СМИ выяснили, что в результате смертельного ДТП в Киеве с участием судьи погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко, у которого остались трое детей.

11 июля 2023 года пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии СМИ сообщила, что, по выводам судебно-психологической экспертизы, экс-судья был в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко.

В декабре 2024 года СМИ писали, что Алексею Тандыру после ареста насчитали почти 400 тысяч зарплаты. Высший совет правосудия уволил его с должности судьи Макаровского районного суда Киевской области 6 августа 2024 года.

22 января 2024 года Тандыр выиграл суд против Украины в Европейском суде по правам человека о нарушениях прав во время пребывания под стражей. По решению ЕСПЧ, экс-судье должны выплатить почти 2,4 тыс. евро компенсации.