Львів'янин попередив поліцію про "замінування" Верховної Ради: йому загрожує до 8 років ув'язнення

У Львові поліція затримала 20-річного чоловіка, який надав хибне повідомлення про замінування Верховної Ради України. За це йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Про це стало відомо з публікації на сторінці у Facebook поліції Львівської області.

Зокрема, 16 лютого правоохоронці отримали анонімне повідомлення про нібито мінування Верховної Ради. Перевірка встановила, що загроза була фейковою.

У Львові поліція затримала 20-річного чоловіка, який надав хибне повідомлення про замінування Верховної Ради. Фото: Національна поліція

Під час розслідування поліцейські з’ясували, що неправдиву інформацію надав 20-річний львів’янин. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України, яка передбачає завідомо неправдиве повідомлення про загрозу життю, здоров’ю громадян або майну. Санкція статті – від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури.

Нагадаємо, що 30 січня Фокус отримав лист з погрозою підірвати будівлі у Києві. Автор повідомлення стверджував, що з 10 січня заклав 500 вибухових пристроїв у різних точках столиці через нібито розкрадання коштів для ЗСУ, а вибухи мали відбутися 30–31 січня.

Ба більше, того ж дня Національна поліція України отримала понад 2000 повідомлень про замінування по всій країні. Водночас під час перевірок щонайменше третини таких звернень жодних підтверджень про наявність вибухівки на об’єктах не виявили.