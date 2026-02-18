Львів'янин попередив поліцію про "замінування" Верховної Ради: йому загрожує до 8 років ув'язнення
У Львові поліція затримала 20-річного чоловіка, який надав хибне повідомлення про замінування Верховної Ради України. За це йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Про це стало відомо з публікації на сторінці у Facebook поліції Львівської області.
Зокрема, 16 лютого правоохоронці отримали анонімне повідомлення про нібито мінування Верховної Ради. Перевірка встановила, що загроза була фейковою.
Під час розслідування поліцейські з’ясували, що неправдиву інформацію надав 20-річний львів’янин. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України, яка передбачає завідомо неправдиве повідомлення про загрозу життю, здоров’ю громадян або майну. Санкція статті – від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Наразі досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури.
Нагадаємо, що 30 січня Фокус отримав лист з погрозою підірвати будівлі у Києві. Автор повідомлення стверджував, що з 10 січня заклав 500 вибухових пристроїв у різних точках столиці через нібито розкрадання коштів для ЗСУ, а вибухи мали відбутися 30–31 січня.
Ба більше, того ж дня Національна поліція України отримала понад 2000 повідомлень про замінування по всій країні. Водночас під час перевірок щонайменше третини таких звернень жодних підтверджень про наявність вибухівки на об’єктах не виявили.