Львовянин предупредил полицию о "минировании" Верховной Рады: ему грозит до 8 лет заключения

Во Львове полиция задержала 20-летнего мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании Верховной Рады Украины. За это ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Об этом стало известно из публикации на странице в Facebook полиции Львовской области.

В частности, 16 февраля правоохранители получили анонимное сообщение о якобы минировании Верховной Рады. Проверка установила, что угроза была фейковой.

Во Львове полиция задержала 20-летнего мужчину, который предоставил ложное сообщение о заминировании Верховной Рады. Фото: Национальная полиция

В ходе расследования полицейские выяснили, что ложную информацию предоставил 20-летний львовянин. Его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает заведомо ложное сообщение об угрозе жизни, здоровью граждан или имуществу. Санкция статьи — от четырех до восьми лет лишения свободы.

Відео дня

Сейчас досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры.

Напомним, что 30 января Фокус получил письмо с угрозой взорвать здания в Киеве. Автор сообщения утверждал, что с 10 января заложил 500 взрывных устройств в разных точках столицы из-за якобы хищения средств для ВСУ, а взрывы должны были произойти 30-31 января.

Более того, в тот же день Национальная полиция Украины получила более 2000 сообщений о заминировании по всей стране. В то же время во время проверок по меньшей мере трети таких обращений никаких подтверждений о наличии взрывчатки на объектах не обнаружили.